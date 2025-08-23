1 órája
Ha ezt kihagyod, éveket kell várnod: vérholdat láthatsz, mutatjuk, mikor kell az eget kémlelni
Szeptember első hétvégéjén érdemes lesz az eget fürkészni, mert a telihold különleges arcát mutatja meg: vérholdként tündököl majd, vörös színekben. Az égi jelenség Magyarországról is látványos élményt ígér.
A legközelebbi vérhold 2025-ben szeptember 7-én késő este, éjjel lesz megfigyelhető hazánkból. Azért is különleges ez a holdfogyatkozás, mert kirívóan hosszú, mintegy 3,5 órán át tart – utoljára 2022-ben láthattuk ilyen sokáig, és éveket kell várni arra, hogy újra ennyire intenzív legyen – számolt be róla a Köpönyeg.
De mi is az a vérhold?
A vérhold tulajdonképpen egy teljes holdfogyatkozás. Akkor következik be ez a jelenség, amikor a Föld a Nap és a Hold közé kerül és emiatt kísérő égitestünket nem közvetlenül, hanem a Föld légkörén keresztül éri el a Nap fénye. Ez a szűrt megvilágítás vöröses árnyalatot kölcsönöz a Holdnak, innen a vérhold elnevezés is. Ez a jelenség évszázadok óta misztikus jelentéssel bír: egyes kultúrák baljós előjelként tekintettek rá, míg mások isteni üzenetként értelmezték.
Minek köszönhető a létrejötte?
A jellegzetes vöröses-narancssárgás szín egy érdekes fizikai jelenségnek, az ún. Rayleigh-szórásnak köszönhető, amikor a fénynél kisebb levegő részecskék kiszűrik a rövidebb hullámhosszú kék fényt, de továbbengedik a nagyobb hullámhosszal bíró vöröses fényt. Ezt a hatást fokozza, hogy az alacsony délkeleti horizonton vonul végig a vérhold.
Mikor érdemes kémlelni az eget?
A következő vérhold szeptember 7-én késő este, éjjel lesz megfigyelhető hazánkból, Budapestről nézve 19:30 és 22:55 között lesz látható az égbolton.
Azon a szerencsés földrajzi kiterjedésen vagyunk, hogy hazánk területéről is teljes pompájában tekinthető meg a szeptemberi vérhold. Érdemes olyan helyet választani, ahol tiszta az égbolt, nem terheli fényszennyezés, például külvárosi területeket, parkokat, de érdemes éjszakai kirándulást is szervezni, mely nem csak a csillagászat szerelmeseinek nyújt izgalmas programot.
Nem érdemes elszalasztani ezt a teljes holdfogyatkozást, mivel legközelebb 2028-ban láthatunk ilyen hosszú és ennyire tiszta vérholdat Magyarországról – zárta cikkét a Köpönyeg.
