Észak-Heves belehúz, a Mofettát is érintik a most bejelentett fejlesztések
Fejlesztések kezdődnek az észak-hevesi településeken. A Versenyképes Járások programban nyert összegből felújításokat kezdenek az önkormányzatok.
A vidéki Magyarország élhetőségének és népességmegtartásának támogatása, a városok és községek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, valamint a települések közötti térségi együttműködések ösztönzése érdekében Magyarország Kormánya Versenyképes Járások Programot indított. Ennek keretében A Pétervásárai járás több települése is kapott támogatást.
Parád 49 millió 875 ezer forintot, Recsk 39 millió 999 ezer 999 forintot, Mátraballa 6 millió 999 ezer 99 forintot, Mátraderecske 11 millió 999 ezer 999 forintot, Pétervására 50 millió forintot, Sirok 39 millió 727 ezer 804 forintot, Szentdomonkos 60 millió forintot nyert a Versenyképes Járások Programban.
Mire költik a települések a Versenyképes Járások programban nyert összeget?
Pétervásárán fontos fejlesztések kezdődnek.
– A pályázatot hét másik településsel közösen, konzorciumban nyújtottuk be, melynek eredményeként az Orvosi Ügyelet épületének teljes tetőszerkezete újjáépül. Ez a beruházás nem csupán a konzorcium tagjait fogja kiszolgálni, hiszen az ingatlanban működő Orvosi Ügyelet a járás 20 településének betegeit látja el – fogalmazott Eged István polgármester.
Hozzátette, a konzorcium tagjai, melyek a VJP nyertes pályázatában részt vesznek: Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Kisfüzes, Ivád, Terpes, Bükkszék és Szajla.
Tuza Gábor, Sirok polgármestere elmondta, hogy az összeget olyan feltétellel használhatják fel, ami 3 települést érintő fejlesztést valósít meg.
– Az általános iskola fűtési rendszerét fogjuk korszerűsíteni. A gázfűtési rendszer kazánjait, a radiátorokat, a hőfokszabályzókat újítjuk fel – részletezte.
Hozzátette, hogy ennek keretében elbontanak 11 nem használt cserépkályhát, amely az érintett tantermek alapterületét is megnöveli egy kicsit.
Parádon a közösségi ház fejlesztésére költik az összeget.
– A közösségi ház energetikai fejlesztését terveztük, hogy költséghatékonyabb legyen az üzemeltetés. Ebbe beletartozik a nyílászárók cseréje, ledes izzókra váltunk, a gázkazánt is kicseréljük, valamint kifestjük az épületet – közölte Mudriczki József polgármester.
Mátraderecskén is megvan a helye a pénznek. Forgó Gábor polgármester tájékoztatta a Heol.hu-t, hogy térfigyelő kamerákat terveznek telepíteni.
– Emellett napelemekre is költjük, amelyek az önkormányzati intézmények energetikai ellátását támogatják majd. A Mofetta energiafelhasználása óriási, ennek a költségeit is csökkentjük majd ezzel – fogalmazott Forgó Gábor.
Nagy Sándor, Recsk polgármestere elmondta, hogy a településen a művelődési ház körüli épületegyüttest újítják fel a kapott összegből, amely egy kültéri bányász kiállítóhely.
