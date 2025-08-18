Észak-Heves belehúz, a Mofettát is érintik a most bejelentett fejlesztések

A vidéki Magyarország élhetőségének és népességmegtartásának támogatása, a városok és községek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, valamint a települések közötti térségi együttműködések ösztönzése érdekében Magyarország Kormánya Versenyképes Járások Programot indított. Ennek keretében A Pétervásárai járás több települése is kapott támogatást.

A Mofetta energetikai korszerűsítése is megvalósulhat a Versenyképes Járások Programban nyert összegből

Parád 49 millió 875 ezer forintot, Recsk 39 millió 999 ezer 999 forintot, Mátraballa 6 millió 999 ezer 99 forintot, Mátraderecske 11 millió 999 ezer 999 forintot, Pétervására 50 millió forintot, Sirok 39 millió 727 ezer 804 forintot, Szentdomonkos 60 millió forintot nyert a Versenyképes Járások Programban.

Mire költik a települések a Versenyképes Járások programban nyert összeget?

Pétervásárán fontos fejlesztések kezdődnek.

– A pályázatot hét másik településsel közösen, konzorciumban nyújtottuk be, melynek eredményeként az Orvosi Ügyelet épületének teljes tetőszerkezete újjáépül. Ez a beruházás nem csupán a konzorcium tagjait fogja kiszolgálni, hiszen az ingatlanban működő Orvosi Ügyelet a járás 20 településének betegeit látja el – fogalmazott Eged István polgármester.

Hozzátette, a konzorcium tagjai, melyek a VJP nyertes pályázatában részt vesznek: Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Kisfüzes, Ivád, Terpes, Bükkszék és Szajla.