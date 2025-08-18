augusztus 18., hétfő

Versenyképes Járások

1 órája

Észak-Heves belehúz, a Mofettát is érintik a most bejelentett fejlesztések

Fejlesztések kezdődnek az észak-hevesi településeken. A Versenyképes Járások programban nyert összegből felújításokat kezdenek az önkormányzatok.

Elek Andrea

A vidéki Magyarország élhetőségének és népességmegtartásának támogatása, a városok és községek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, valamint a települések közötti térségi együttműködések ösztönzése érdekében Magyarország Kormánya Versenyképes Járások Programot indított. Ennek keretében A Pétervásárai járás több települése is kapott támogatást.

Parád 49 millió 875 ezer forintot, Recsk 39 millió 999 ezer 999 forintot, Mátraballa 6 millió 999 ezer 99 forintot, Mátraderecske 11 millió 999 ezer 999 forintot, Pétervására 50 millió forintot, Sirok 39 millió 727 ezer 804 forintot, Szentdomonkos 60 millió forintot nyert a Versenyképes Járások Programban.

Mire költik a települések a Versenyképes Járások programban nyert összeget?

Pétervásárán fontos fejlesztések kezdődnek.

– A pályázatot hét másik településsel közösen, konzorciumban nyújtottuk be, melynek eredményeként az Orvosi Ügyelet épületének teljes tetőszerkezete újjáépül. Ez a beruházás nem csupán a konzorcium tagjait fogja kiszolgálni, hiszen az ingatlanban működő Orvosi Ügyelet a járás 20 településének betegeit látja el – fogalmazott Eged István polgármester.

Hozzátette, a konzorcium tagjai, melyek a VJP nyertes pályázatában részt vesznek: Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Kisfüzes, Ivád, Terpes, Bükkszék és Szajla.

Tuza Gábor, Sirok polgármestere elmondta, hogy az összeget olyan feltétellel használhatják fel, ami 3 települést érintő fejlesztést valósít meg.

– Az általános iskola fűtési rendszerét fogjuk korszerűsíteni. A gázfűtési rendszer kazánjait, a radiátorokat, a hőfokszabályzókat újítjuk fel – részletezte.

Hozzátette, hogy ennek keretében elbontanak 11 nem használt cserépkályhát, amely az érintett tantermek alapterületét is megnöveli egy kicsit.

Parádon a közösségi ház fejlesztésére költik az összeget.

– A közösségi ház energetikai fejlesztését terveztük, hogy költséghatékonyabb legyen az üzemeltetés. Ebbe beletartozik a nyílászárók cseréje, ledes izzókra váltunk, a gázkazánt is kicseréljük, valamint kifestjük az épületet – közölte Mudriczki József polgármester.

Mátraderecskén is megvan a helye a pénznek. Forgó Gábor polgármester tájékoztatta a Heol.hu-t, hogy térfigyelő kamerákat terveznek telepíteni.

– Emellett napelemekre is költjük, amelyek az önkormányzati intézmények energetikai ellátását támogatják majd. A Mofetta energiafelhasználása óriási, ennek a költségeit is csökkentjük majd ezzel – fogalmazott Forgó Gábor.

Nagy Sándor, Recsk polgármestere elmondta, hogy a településen a művelődési ház körüli épületegyüttest újítják fel a kapott összegből, amely egy kültéri bányász kiállítóhely.

 

 

 

 

 

 

