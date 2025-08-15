2 órája
Veszélyes sajtok kerültek magyar boltokba, semmiképp ne egye meg ezeket
Baj lehet belőle, a valaki ezekből a sajtokból eszik, visszahívta őket a hatóság.. Elfogyasztásuk kockázatos is lehet.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján mikrobiológiai szennyeződést (Listeria Monocytogenes) mutattak ki Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban, amikből Magyarországra is érkezett. Visszahívásuk mikrobiológiai szennyeződés (Listeria monocytogenes) miatt történt.
1. Termék: Buche Chevre La Belle Du Bocage 1kg
Tételszám és MMI:
- C5170130; 12.08.25
- C5154101; 25.07.25
- C5168109; 01.08.25
2. Termék: Camembert
Márka: Everyday
Kiszerelés: 250 g
MMI: 2025.08.13.
3. Termék: Cam.Pere Alexandre *Boite Bois* 240g x12
Tételszám: C5155106
MMI: 24/07/2025
A Listeria monocytogenes baktérium egy kórokozó, amely megbetegedést, liszteriózist okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) nyomon követik.
Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
