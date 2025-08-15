augusztus 15., péntek

Veszélyes sajtok kerültek magyar boltokba, semmiképp ne egye meg ezeket

Baj lehet belőle, a valaki ezekből a sajtokból eszik, visszahívta őket a hatóság.. Elfogyasztásuk kockázatos is lehet.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján mikrobiológiai szennyeződést (Listeria Monocytogenes) mutattak ki Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban, amikből Magyarországra is érkezett. Visszahívásuk mikrobiológiai szennyeződés (Listeria monocytogenes) miatt történt.

1. Termék: Buche Chevre La Belle Du Bocage 1kg

Tételszám és MMI: 

  • C5170130; 12.08.25
  • C5154101; 25.07.25
  • C5168109; 01.08.25

2. Termék: Camembert

Márka: Everyday

Kiszerelés: 250 g

MMI: 2025.08.13.

3. Termék: Cam.Pere Alexandre *Boite Bois* 240g x12

Tételszám: C5155106

MMI: 24/07/2025

A Listeria monocytogenes baktérium egy kórokozó, amely megbetegedést, liszteriózist okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) nyomon követik.

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

 

 

