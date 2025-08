Kiöntött az Eger-patak, takarítja a vihar nyomait az egri városgondozás +fotók

A Végvári tizézek tere és a kerékpárút is csupa hordalék volt Fotó Bakai Edina/heol.hu

A vihar ágakat is leszakított

Eged Renátó arról is tájékoztatott, hogy folyamatosan végzik a viharban leszakadt faágak eltávolítását is. Arra kérik a lakosságot, hogy ha ilyen van a környezetükben, akkor jól látható helyre húzzák az út mellé. Be is lehet jelenteni ha valaki nagyobb leszakadt ágról tud: a [email protected] címen megírhatják, vagy a városgondozás központi számára telefonálhatnak.