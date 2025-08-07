augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Viharkár

2 órája

Belemart a vihar Hevesbe, a 24-es főút még a károkat nyögi – fotókkal

Címkék#24-es főút#Magyar Közút Nonpropfit Zrt#balesetveszélyes#faág#vihar

A közútkezelő balesetveszélyes ágakat távolított el az utak mellől. Megtépázta a vihar Heves vármegyét.

Szabadi Martina Laura

Csütörtökön Eger és Egerbakta között dolgoztak a közút munkatársai, amikor fotósunk arra járt. Megkérdeztük, hogy pontosan min dolgoznak. Tájékoztatásuk szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai a 24-es számú főúton az elmúlt időszak heves viharai által okozott károk elhárításán dolgoznak. Egerbakta térségében az út menti fasor letört, balesetveszélyes faágait távolítják el, valamint az összegyűjtött ágakat a helyszínen ledarálják.

A vihar több ágat is letört, ezeket távolította el a közútkezelő Fotó: Huszár Márk/heol.hu
A vihar több ágat is letört, ezeket távolította el a közútkezelő Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Megtépázta a vihar a környéket

Mint ahogy arrtól beszámoltunk, hétfőn jókora vihar tépázta meg Heves vármegyét. Egerben és környékén is rengeteg eső esett. Az Eger és Noszvaj közötti úton jelentősen megnehezült a közlekedés hétfő este. Egy olvasónk Noszvaj felé tartva videón örökítette meg az esőzést.

Gallyazás Egerbaktán

Fotók: Huszár Márk

Elöntötte az eső miatt az Eger-patak az egri belvárosi bicikliutat. A hétfő esti felhőszakadás után jelentősen megemelkedett a patak belvárosi szakaszán a vízszint. Vicuska lába beleért a vízbe este a Végvári vitézek terén. Kedden a városgondozás takarította el a vihar nyomait.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
