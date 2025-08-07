32 perce
Belemart a vihar Hevesbe, a 24-es főút még a károkat nyögi – fotókkal
A közútkezelő balesetveszélyes ágakat távolított el az utak mellől. Megtépázta a vihar Heves vármegyét.
Csütörtökön Eger és Egerbakta között dolgoztak a közút munkatársai, amikor fotósunk arra járt. Megkérdeztük, hogy pontosan min dolgoznak. Tájékoztatásuk szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai a 24-es számú főúton az elmúlt időszak heves viharai által okozott károk elhárításán dolgoznak. Egerbakta térségében az út menti fasor letört, balesetveszélyes faágait távolítják el, valamint az összegyűjtött ágakat a helyszínen ledarálják.
Megtépázta a vihar a környéket
Mint ahogy arrtól beszámoltunk, hétfőn jókora vihar tépázta meg Heves vármegyét. Egerben és környékén is rengeteg eső esett. Az Eger és Noszvaj közötti úton jelentősen megnehezült a közlekedés hétfő este. Egy olvasónk Noszvaj felé tartva videón örökítette meg az esőzést.
Gallyazás EgerbaktánFotók: Huszár Márk
Elöntötte az eső miatt az Eger-patak az egri belvárosi bicikliutat. A hétfő esti felhőszakadás után jelentősen megemelkedett a patak belvárosi szakaszán a vízszint. Vicuska lába beleért a vízbe este a Végvári vitézek terén. Kedden a városgondozás takarította el a vihar nyomait.
