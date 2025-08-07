Belemart a vihar Hevesbe, a 24-es főút még a károkat nyögi – fotókkal

Csütörtökön Eger és Egerbakta között dolgoztak a közút munkatársai, amikor fotósunk arra járt. Megkérdeztük, hogy pontosan min dolgoznak. Tájékoztatásuk szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai a 24-es számú főúton az elmúlt időszak heves viharai által okozott károk elhárításán dolgoznak. Egerbakta térségében az út menti fasor letört, balesetveszélyes faágait távolítják el, valamint az összegyűjtött ágakat a helyszínen ledarálják.

A vihar több ágat is letört, ezeket távolította el a közútkezelő Fotó: Huszár Márk/heol.hu