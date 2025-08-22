Az áldozatul esett ősök emlékének megőrzése kötelesség - hangzott el az emlékmű avatásán

Nagyréde felújított világháborús emlékművének avatására került sor pénteken a nagyközség temetőjében. A település vezetése 1990-ben állíttatta a II. világháború helyi áldozataira emlékező eredeti emlékművet Hanák János helytörténész, egykori iskolaigazgató kezdeményezésére, aki Nagyréde emberveszteségét kutatta a világégés idejéből. A valamennyi elhunyt nevét megörökítő emlékművet idén újíttatta fel teljes körűen az önkormányzat. Siposné Fodor Judit polgármester Hanák János szavait idézte avatóbeszédében.

A világháborús emlékmű immár felújítva örökíti meg a második világégés nagyrédei áldozatainak nevét

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

– Községünkben nincs talán egyetlen család sem, amelynek 1942 és 1945 között ne lett volna oka aggodalomra édesapáért, gyermekért, testvérét, férjért. Nagyon sokuknak változott az aggodalma élete végéig gyásszá. Az elesetteket a község 1991-ig nem siratta el. Amíg az I. világháború áldozatai a fájdalmak nagyon eleven időszakában emlékművet kaptak, addig a II. világháború áldozatait csak titokban gyászolták a hozzátartozók a családi házak falai között. Emlékükre még halottak napján sem volt hol gyertyát gyújtani. Miért alakult így? Mert nem volt ajánlatos a közös emlékezés. Nem vette akkoriban jónéven a politikai hatalom az ilyen kezdeményezést. Nekünk, utódoknak, kötelességünk a még fellelhető emlékeket összegyűjteni, azokat megőrizni, továbbadni fiainknak és unokáinknak azzal a kívánságunkkal, hogy emlékezzenek minden esztendőben családonként egy-egy szál gyertya gyújtásával ezen a közös helyen. Váljon ez nemes hagyománnyá – idézte Hanák János gondolatait Siposné Fodor Judit.

A világháborús emlékmű 107 áldozat nevét őrzi a második világégés idejéről

Mint elhangzott, 107 nagyrédei polgár esett a második világégés áldozatául. 75-en katonai szolgálat közben a fronton, ebből 37-en a Don-kanyarnál estek el. Legtöbbjük sírhelye ismeretlen helyen van. A községen 1944-ben átvonuló front harcai során 22 helyi lakos halt meg, ők a nagyrédei temetőben nyugszanak. 4 személy koncentrációs táborban vesztette életét, 6-an pedig sosem tértek haza a malenkij robotból, amelyre 1944. december 26-án hurcoltak el 42 helyi lakost.