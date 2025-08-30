Világító botok tették varázslatossá az estét az egri Márai színpadán + Fotók

Pénteken zajlott az Egri Majorette Egyesület XXVII. Zenés Parádéja a Márai Látogatóközpontban. A 18 órakor kezdődött rendezvényen a 9 csoport mindegyike, összesen 140 tanítványa lépett fel, melynek keretében egy hangulatos show-műsor keretében mutatták be a tanév során elsajátított koreográfiákat.

Világító botok tették varázslatossá az estét az egri Márai színpadán

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A közönség egyaránt láthatott botos, pomponos és zászlós produkciókat, sötétedéskor pedig a közönség egyik nagy kedvencét, a világító botos összeállítást is bemutatták.