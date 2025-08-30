3 órája
Világító botok tették varázslatossá az estét az egri Márai színpadán + Fotók
Minden egri Mazsis bemutatkozhatott az előadáson, melyet a Márai színpadán tartottak pénteken.
Világító botok tették varázslatossá az estét az egri Márai színpadán
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu
Pénteken zajlott az Egri Majorette Egyesület XXVII. Zenés Parádéja a Márai Látogatóközpontban. A 18 órakor kezdődött rendezvényen a 9 csoport mindegyike, összesen 140 tanítványa lépett fel, melynek keretében egy hangulatos show-műsor keretében mutatták be a tanév során elsajátított koreográfiákat.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A közönség egyaránt láthatott botos, pomponos és zászlós produkciókat, sötétedéskor pedig a közönség egyik nagy kedvencét, a világító botos összeállítást is bemutatták.
Majorette zenés parádé EgerbenFotók: Huszár Márk
Szombati fociprogram: Hevesen villanyfényes rangadó következik a Lőrincivel
Ez a kvíz megmutatja, mennyire vagy jártas Egerben – Te felismered az összes utcát?