Mazsorettek

Világító botok tették varázslatossá az estét az egri Márai színpadán + Fotók

Címkék#Egri Majorette Egyesület#Majorette#Márai Központ

Minden egri Mazsis bemutatkozhatott az előadáson, melyet a Márai színpadán tartottak pénteken.

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Pénteken zajlott az Egri Majorette Egyesület XXVII. Zenés Parádéja a Márai Látogatóközpontban. A 18 órakor kezdődött rendezvényen a 9 csoport mindegyike, összesen 140 tanítványa lépett fel, melynek keretében egy hangulatos show-műsor keretében mutatták be a tanév során elsajátított koreográfiákat.

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

 A közönség egyaránt láthatott botos, pomponos és zászlós produkciókat, sötétedéskor pedig a közönség egyik nagy kedvencét, a világító botos összeállítást is bemutatták.

Majorette zenés parádé Egerben

Fotók: Huszár Márk

 

 

