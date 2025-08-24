44 perce
Visontai gépészmérnök is érdemkeresztet kapott
Karnok István, az MVM Mátra munkatársa is állami elismerésben részesült.
Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából több minisztériumban is tartottak ünnepségeket, a Magyar Közlönyben pedig közzétették az állami kitüntetésben részesültek listáját. Az Energiaügyi Minisztérium díjátadóján a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatát kapta meg Karnok István Károly gépészmérnök, az MVM Mátra Energia Zrt. visontai telephelyű Gépészeti Karbantartó és Kenéstechnikai Osztályának részlegvezetője, ezzel ismerték el a visontai bánya gépészeti karbantartása terén végzett értékes és felelősségteljes munkáját.
