Napirend előtt

3 órája

A gyorsulási versenyek, kukaturizmus és egyéb problémák is felmerültek az egri közgyűlésen

Címkék#Vágner Ákos#lajosváros#önkormányzat#polgármester

Az augusztusi közgyűlésen napirend előtt a közbiztonság volt a téma. A Lajosvárosban gyorsulási versenyekre panaszkodnak, a belvárosban az 50 forintos visszaváltható palackokat gyűjtő emberek zavarják a helyieket.

Szabadi Martina Laura

Az augusztusi közgyűlésen napirend előtt ismertette Vágner Ákos polgármester, hogy két sürgősségi indítványt is benyújtottak az ülésre. Az egyik az átvilágítási jelentés, a másik a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetői pozíciója. Mint megírtuk, lezárult Egerben az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átfogó, szakmai vizsgálata, közölte Vágner Ákos keddi sajtótájékoztatóján. A három, legnagyobb árbevételű társaságot vizsgálták, és ezeknél a cégeknél komoly hiányosságokat is feltárt az átvilágítás. A másik sürgősségi indítvány megerősítette portálunk információit, miszerint az egyik átvilágításon átesett cég ügyvezetője lemond, pontosabban maga kérte közös megegyezéssel a felmentését. Domán Dániel (MKKP) és Pál György (MSZP, DK, Momentum, Zöldek, Párbeszéd) kérte, hogy ne tárgyalják az átvilágítást, először a bizottságok elé kerüljön. A képviselők viszont napirendre vették a két sürgősségi indítványt.

Kovács József rendőrkapitány beszélt az egri gyorsulási versenyekről.
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Gömöri László alpolgármester Kovács József rendőrkapitánynak jelezte napirend előtt, hogy a Lajosvárosban a Külsősor úti lakók jelezték, a ZF mögötti úton fiatalok éjszakánként gyakorlatilag gyorsulási versenyeket tartanak. Bódi Zsolt köszönetet mondott a rendőrségnek azért, hogy Felnémeten javult a közbiztonság.

Kovács József elmondta, hogy jelezték már nekik a problémát, visszatérően ellenőrzik a területet. Hozzátette, hogy a következő időszakban a belváros és a belvároshoz kapcsolódó utcák környékét fokozottan ellenőrzik. A következő hetekben kifejezetten a közlekedési szabályok betartását figyelik a belváros környékén. Ebben nagy segítségükre van a közterület-felügyelet. Felmerült témaként az is, hogy a Dr. Nagy János utcában nem tartják be a forgalmi rendet, az önkormányzat egyeztet a volánnal, hiszen a buszközlekedés részben ott zajlik.

Visszaváltható palackok miatt jönnek a városba?

Domán Dániel képviselő napirend előtt jelezte, hogy a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet újraalkotásával kapcsolatban lennének még javaslatai. A rendeletet már tárgyalták bizottsági üléseken, de a közgyűlés elé még nem került. Szerinte a más településekről a városba érkező kukaturizmus - 50 forintos visszaváltható palackokat szervezetten gyűjtők - ellen valóban fel kell lépni, de az szerinte túl szigorú, ha a kényszerből rossz élethelyzetbe kerülő emberek belenyúlnak egy kukába, akkor azonnal szankcionálják. Hozzátette, szerinte ez betarthatatlan is a közterület-felügyelettel, hiszen nem tudják az egész várost egyszerre lefedni. 

Vágner Ákos polgármester elmondta, hogy a rendelet tárgyalása csúszik egy hónappal. A cél, hogy olyan rendelet szülessen, ami segít a felügyeletnek fellépni azok ellen a jelenségek ellen, amire már hónapok óta panaszkodnak az egriek, a belvárosban élők.

 

