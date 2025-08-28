A gyorsulási versenyek, kukaturizmus és egyéb problémák is felmerültek az egri közgyűlésen

Az augusztusi közgyűlésen napirend előtt ismertette Vágner Ákos polgármester, hogy két sürgősségi indítványt is benyújtottak az ülésre. Az egyik az átvilágítási jelentés, a másik a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetői pozíciója. Mint megírtuk, lezárult Egerben az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átfogó, szakmai vizsgálata, közölte Vágner Ákos keddi sajtótájékoztatóján. A három, legnagyobb árbevételű társaságot vizsgálták, és ezeknél a cégeknél komoly hiányosságokat is feltárt az átvilágítás. A másik sürgősségi indítvány megerősítette portálunk információit, miszerint az egyik átvilágításon átesett cég ügyvezetője lemond, pontosabban maga kérte közös megegyezéssel a felmentését. Domán Dániel (MKKP) és Pál György (MSZP, DK, Momentum, Zöldek, Párbeszéd) kérte, hogy ne tárgyalják az átvilágítást, először a bizottságok elé kerüljön. A képviselők viszont napirendre vették a két sürgősségi indítványt.

Kovács József rendőrkapitány beszélt az egri gyorsulási versenyekről.

Gömöri László alpolgármester Kovács József rendőrkapitánynak jelezte napirend előtt, hogy a Lajosvárosban a Külsősor úti lakók jelezték, a ZF mögötti úton fiatalok éjszakánként gyakorlatilag gyorsulási versenyeket tartanak. Bódi Zsolt köszönetet mondott a rendőrségnek azért, hogy Felnémeten javult a közbiztonság.