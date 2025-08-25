Vízhiány számíthatnak az egriek – már tudni, mikor fejezik be a rekonstrukciót

– Hétfőn vízvezeték-csomópont rekonstrukciós munkákat végzünk a Kisfaludy utca-Radnóti utca sarkán Egerben, emiatt reggel 8-tól vízhiányra kell számítani a környéken. Erről a múlt héten előre ki is értesítettük a lakosságot. A munkálatok több napig tartanak majd, de vízhiányra csak hétfő estig kell számítani – árulta el lapunknak Bárdos Zsolt, a Heves Megyei Vízmű Zrt. egri üzemegységének vezetője.

Vízvezeték-rekonstrukció végez a vízmű Egerben, emiatt vízhiányra kell számítani a környéken. A fotó illusztráció.

Forrás: Beküldött fotó

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. milyen fejlesztéseket tervezett 2025-re: