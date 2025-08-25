41 perce
Vízhiány számíthatnak az egriek – már tudni, mikor fejezik be a rekonstrukciót
A Heves Megyei Vízmű Zrt. vízvezeték-csomópont rekonstrukciós munkákat végez a Kisfaludy utca-Radnóti utca sarkán a napokban, emiatt a környéken vízhiányra kell számítani.
– Hétfőn vízvezeték-csomópont rekonstrukciós munkákat végzünk a Kisfaludy utca-Radnóti utca sarkán Egerben, emiatt reggel 8-tól vízhiányra kell számítani a környéken. Erről a múlt héten előre ki is értesítettük a lakosságot. A munkálatok több napig tartanak majd, de vízhiányra csak hétfő estig kell számítani – árulta el lapunknak Bárdos Zsolt, a Heves Megyei Vízmű Zrt. egri üzemegységének vezetője.
