Vízhiány

Vízhiány számíthatnak az egriek – már tudni, mikor fejezik be a rekonstrukciót

A Heves Megyei Vízmű Zrt. vízvezeték-csomópont rekonstrukciós munkákat végez a Kisfaludy utca-Radnóti utca sarkán a napokban, emiatt a környéken vízhiányra kell számítani.

– Hétfőn vízvezeték-csomópont rekonstrukciós munkákat végzünk a Kisfaludy utca-Radnóti utca sarkán Egerben, emiatt reggel 8-tól vízhiányra kell számítani a környéken. Erről a múlt héten előre ki is értesítettük a lakosságot. A munkálatok több napig tartanak majd, de vízhiányra csak hétfő estig kell számítani – árulta el lapunknak Bárdos Zsolt, a Heves Megyei Vízmű Zrt. egri üzemegységének vezetője.

Vízvezeték-rekonstrukció végez a vízmű Egerben, emiatt vízhiányra kell számítani a környéken.
Vízvezeték-rekonstrukció végez a vízmű Egerben, emiatt vízhiányra kell számítani a környéken. A fotó illusztráció.
Forrás: Beküldött fotó

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. milyen fejlesztéseket tervezett 2025-re

 

