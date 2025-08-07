augusztus 7., csütörtök

Zacher Gábor elárulta, hogy lehet úgy inni egy nyári fesztiválon, forróságban, hogy ne legyen baj

Zacher Gábor a felelős alkoholfogyasztásra hívta fel a fesztiválozók figyelmét legújabb videójában. A toxikológus külön javaslatokat fogalmazott meg a krónikus betegek számára is.

Heol.hu

Már javában tart a Sziget Fesztivál, és Zacher Gábor is megszólalt a közösségi oldalán. Arra kérte a fesztiválozókat, hogy vigyázzanak magukra, csak mértékkel fogyasszanak alkoholt, és a krónikus betegséggel élők is figyeljenek jobban oda magukra. Mint mondta, ők is ott vannak a helyszínen, de remélik, nem lesz sok dolguk.

Zacher Gábor tanácsot adott a fesztiválozóknak. A toxikológus a felelős alkoholfogyasztásra hívta fel a figyelmet.
Forrás: Mirkó István/MW

Ma elkezdődött a Sziget Fesztivál, jó idő lesz. Kedves szigetlakók, vigyázzatok magatokra! Habár mi kint leszünk, de azért igazán az lenne a jó, ha nem nagyon kellene dolgoznunk 

– hangsúlyozta Zacher Gábor a Facebook-oldalán. Ezután azt is elárulta, mire figyeljenek oda a fesztiválozók.

– Először is baromi meleg lesz. Ha meleg van, sokat izzad az ember, ha sokat izzad előbb-utóbb a száraz oldalra kerül, a folyadékot pótolni kell, ne alkohollal. Persze meglehet a kettő, de ne legyen harmadik. Ha isztok, minél többet, lehetőleg valamilyen izotóniás italt, és ne feledd el, részben fog sütni a nap, részben pedig mondjuk a nagyszínpad előtt, ahol lesz mondjuk 60-80 ezer ember, ott aztán még melegebb lesz, és bizony-bizony az ember kiszárad, akkor bizony rosszul lesz – emelte ki Zacher Gábor, majd a krónikus betegekhez fordult.

Azt tanácsolta számukra, hogy egyrészt mindig legyen náluk a saját gyógyszerük, másrészt vigyenek magukkal egy papírt, amelyen feltüntetik az aktuális betegségeiket. Kiemelte, hogy a cukorbetegek leadhatják inzulinjukat az orvosi központban, ahonnan aztán rendszeres időközönként visszatérve, önállóan beadhatják maguknak.

Felhívta a figyelmet a napszúrás veszélyeire is: javasolta, hogy használjanak 50 faktoros naptejet, és ezt 2-3 óránként ismételjék meg. Végül így búcsúzott:

Hangsúlyozom, folyadék, folyadék, folyadék. Vigyázzatok magatokra! Ne találkozzunk!

