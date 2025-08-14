Figyelmeztetés
4 órája
Zajos éjszakák elé nézünk Hevesben
Készítsd elő a füldugódat. Zajjal járó karbantartást végeznek egy hevesi vasútvonalon.
A Füzesabony–Eger vonalon előre tervezett éjszakai, zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán - olvasható a MÁV-csoport sajtóközleményében.
Mikor és hol számíthatsz szokatlan zajra?
- Eger vasútállomáson augusztus 18-án 23:15-től 4 óráig,
- Eger és Eger-Felnémet között augusztus 25-én, 26-án és 27-én 19 órától hajnali 4 óráig.
A karbantartást végző vasúti munkagépek zajt okozhatnak. A zajterheléssel járó munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság - írja a MÁV-csoport.
Ezt ne hagyja ki!KRESZ változás
Tegnap, 6:59
Nem fogod elhinni, mit engednek meg az új KRESZ-ben a motorosoknak
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre