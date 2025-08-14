Zajos éjszakák elé nézünk Hevesben

A Füzesabony–Eger vonalon előre tervezett éjszakai, zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán - olvasható a MÁV-csoport sajtóközleményében.

Zajjal járó karbantartásra készülnek

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Mikor és hol számíthatsz szokatlan zajra?

Eger vasútállomáson augusztus 18-án 23:15-től 4 óráig,

Eger és Eger-Felnémet között augusztus 25-én, 26-án és 27-én 19 órától hajnali 4 óráig.

A karbantartást végző vasúti munkagépek zajt okozhatnak. A zajterheléssel járó munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság - írja a MÁV-csoport.