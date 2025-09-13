16 perce
Száz éve született Ilonka néni - egész életében a hevesi községben élt
Záper Mátyásnét köszöntötte családja körében Gyöngyöstarján polgármestere és a képviselő-testület. A 100 éves Ilonka néni pár éve még járt a szőlőbe dolgozni.
A szombaton éppen 100 éves Záper Mátyásné, Nagy Ilona Gyöngyöstarjánban született 1925. szeptember 13-án, és itt élt egész életében. Szombaton Kiss Viktor polgármester vezetésével meglátogatta, és felköszöntötte őt a község képviselőtestülete is. Ilonka néni a lánya, a két férfi unokája és három dédunokája, és a család többi tagja körében izgatottan várta a nagy alkalmat.
A grémium tagjai a Tenéked minden öröm, holtig adassék dalrészletű énekkel kezdték a gratulációt, amitől Ilonka néni kicsit elpityeredett, de hamar jókedvre hangolódott, amikor a polgármester eléállt:
– Amikor a 95. születésnapján köszöntöttük, megígértem, hogy jövünk a századikat is köszönteni. Ez a nap most elérkezett. A gyöngyöstarjáni képviselő-testület nevében kívánok még nagyon jó egészséget, nagyon sok boldogságot a családja körében, és egyben szeretném tolmácsolni újfent, Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait a 100. születésnapja alkalmából. Fogadja sok szeretettel. Isten éltesse! – kívánta Ilonka néninek Kiss Viktor.
A 100 éves ünnepelt pár éve még járt a családdal dolgozni a szőlőbe
A köszöntések sora után közös fotó készült a családdal és a grémiummal.
Ilonka néni lánya elmondta portálunknak, édesanyja 1942-ben kötött házasságot, akkor költözött mostani lakóházába, a férje otthonába.
– Mindig emlegeti, hogy az aratásban már gyerekkorában részt vett, marokszedő volt. Fiatalkorától a szőlővel foglalkozott, a termelőszövetkezetben is dolgozott. Néhány évvel ezelőttig még itthon a háztartásban is dolgozott, sőt, eljárt velünk a szőlőbe dolgozni. Tavaly már csak a kertben tevékenykedett. Idén is megpróbálta, de hiába, már nagyon magas az életkora – részletezte Ilonka néni lánya.
Ilonka néni mindenkinek jó egészséget és boldogságot kíván!
100 éves nénit köszöntöttek GyöngyöstarjánonFotók: Czímer Tamás/Heol.hu
