Száz éve született Ilonka néni - egész életében a hevesi községben élt

A szombaton éppen 100 éves Záper Mátyásné, Nagy Ilona Gyöngyöstarjánban született 1925. szeptember 13-án, és itt élt egész életében. Szombaton Kiss Viktor polgármester vezetésével meglátogatta, és felköszöntötte őt a község képviselőtestülete is. Ilonka néni a lánya, a két férfi unokája és három dédunokája, és a család többi tagja körében izgatottan várta a nagy alkalmat.

A 100 éves Ilonka nénit köszönti Kiss Viktor polgármester a család és a grémium tagjai körében

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

A grémium tagjai a Tenéked minden öröm, holtig adassék dalrészletű énekkel kezdték a gratulációt, amitől Ilonka néni kicsit elpityeredett, de hamar jókedvre hangolódott, amikor a polgármester eléállt:

– Amikor a 95. születésnapján köszöntöttük, megígértem, hogy jövünk a századikat is köszönteni. Ez a nap most elérkezett. A gyöngyöstarjáni képviselő-testület nevében kívánok még nagyon jó egészséget, nagyon sok boldogságot a családja körében, és egyben szeretném tolmácsolni újfent, Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait a 100. születésnapja alkalmából. Fogadja sok szeretettel. Isten éltesse! – kívánta Ilonka néninek Kiss Viktor.