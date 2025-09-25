2 órája
Negyedszázados jubileumát ünnepelte a Bükkszéki Nyugdíjas Klub
Bükkszék idősbarát közössége szeptember 13-án különleges mérföldkőhöz érkezett. 25 éves jubileumát ünnepelte a Bükkszéki Nyugdíjas Klub.
A Bükkszéki Nyugdíjas Klub 25 éves jubileumi ünnepségén a klub 28 fős tagsága mellett tiszteletét tette Zagyva Benjámin, Bükkszék polgármestere és Farkas Attila, a Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetségének elnöke is. A köszöntő beszédek után Kató Ilona klubvezető elevenítette fel a negyedszázados múltra visszatekintő közösség történetét.
Jókedv és tánc a 25 éves jubileumi ünnepségen
A programot a klub versmondói – Kozmáné Gyovai Katalin és Major Ferenc – tették meghitté, majd az egri Dobó Katica Nyugdíjas Klub Nosztalgia Énekcsoportja gondoskodott a zenei élményről.
A házigazdák által készített vacsora után a jókedv, az éneklés és a tánc éjszakába nyúlóan folytatódott. A zenét Igaz Sándor és Bencsik Szilárd szolgáltatta, akikhez a hangulat fokozásában Magdus Szabolcs képviselő is csatlakozott. A 25 éves jubileum nemcsak az eltelt időt, hanem a közösség összetartó erejét is ünnepelte, bizonyítva, hogy a barátság és az aktív együttlét kortalan érték Bükkszéken.
A település egyébként idén ünnepli 750. évfordulóját, erről korábban már hírt adtunk:
