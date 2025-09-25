Negyedszázados jubileumát ünnepelte a Bükkszéki Nyugdíjas Klub

A Bükkszéki Nyugdíjas Klub 25 éves jubileumi ünnepségén a klub 28 fős tagsága mellett tiszteletét tette Zagyva Benjámin, Bükkszék polgármestere és Farkas Attila, a Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetségének elnöke is. A köszöntő beszédek után Kató Ilona klubvezető elevenítette fel a negyedszázados múltra visszatekintő közösség történetét.

25 éves jubileumát ünnepelte a Bükkszéki Nyugdíjas Klub

Forrás: Beküldött fotó

Jókedv és tánc a 25 éves jubileumi ünnepségen

A programot a klub versmondói – Kozmáné Gyovai Katalin és Major Ferenc – tették meghitté, majd az egri Dobó Katica Nyugdíjas Klub Nosztalgia Énekcsoportja gondoskodott a zenei élményről.

A házigazdák által készített vacsora után a jókedv, az éneklés és a tánc éjszakába nyúlóan folytatódott. A zenét Igaz Sándor és Bencsik Szilárd szolgáltatta, akikhez a hangulat fokozásában Magdus Szabolcs képviselő is csatlakozott. A 25 éves jubileum nemcsak az eltelt időt, hanem a közösség összetartó erejét is ünnepelte, bizonyítva, hogy a barátság és az aktív együttlét kortalan érték Bükkszéken.

