30 köbméter illegálisan lerakott szeméttől szabadultak meg a Harmadosztályon

Újabb szemétszedési akciót tartott a Heves Megyei Természet-, Környezet- és Állatvédő Egyesület. A kezdeményezéshez 11 önkéntes csatlakozott, akik a harmadosztály hátsó külterületének ipari részén gyűjtötték össze és zsákolták be az illegálisan lerakott hulladékot, írta meg a Gyöngyös Ma. Az akció során 30 köbméter szeméttől tisztították meg a területet.

30 köbméter szeméttől szabadították meg a harmadosztályt

Forrás: Gyöngyös Ma

30 köbméter szemét eltűnt, de lesznek még ilyen akciók

A munkában részt vett Szókovács Péter polgármester is. A következő alkalommal szeptember 20-án tisztítják meg a Mátrafüred és Gyöngyös közötti szakaszt: mind az autóút, mind a kerékpárút sorra kerül. Az önkéntesek reggel fél nyolckor találkoznak Mátrafüreden, a sarki étteremnél. Az egyesület a résztvevőknek láthatósági mellényt, védőkesztyűt, szemeteszsákot és frissítőt biztosít.

