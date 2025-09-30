2 órája
30 köbméter illegálisan lerakott szeméttől szabadultak meg a Harmadosztályon
Szemétszedési akciót tartottak Gyöngyösön szombaton. 30 köbméter szemét tűnt el a Harmadosztályról.
Újabb szemétszedési akciót tartott a Heves Megyei Természet-, Környezet- és Állatvédő Egyesület. A kezdeményezéshez 11 önkéntes csatlakozott, akik a harmadosztály hátsó külterületének ipari részén gyűjtötték össze és zsákolták be az illegálisan lerakott hulladékot, írta meg a Gyöngyös Ma. Az akció során 30 köbméter szeméttől tisztították meg a területet.
30 köbméter szemét eltűnt, de lesznek még ilyen akciók
A munkában részt vett Szókovács Péter polgármester is. A következő alkalommal szeptember 20-án tisztítják meg a Mátrafüred és Gyöngyös közötti szakaszt: mind az autóút, mind a kerékpárút sorra kerül. Az önkéntesek reggel fél nyolckor találkoznak Mátrafüreden, a sarki étteremnél. Az egyesület a résztvevőknek láthatósági mellényt, védőkesztyűt, szemeteszsákot és frissítőt biztosít.
