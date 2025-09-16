A hevesiek egyik kedvenc desszertjét vonták ki a forgalomból – allergiás rohamot okozhat!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nem jelölt allergéneket, mogyorót, pisztáciát és mandulát azonosítottak Törökországból importált mogyorókrémben. A termékből egy német importőrön keresztül Magyarországra is érkezett – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Allergiás rohamot is okozhat az NKFH által visszahívott mogyorókrém.

Forrás: nkfh.gov.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Arman Èlker Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi – írták.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém

Márka: Gourmet Celebi

Kiszerelés: 300.0 g

Tételszám: 8681334011195

MMI: 27/06/2026

Gyártó: Kureysogullari Gida Tarim Ürün. Teks. Nak. Pet. Amb. Otom. Tic. Ltd. (Törökország)

Importőr: Akar GmbH (Németország)

Termékvisszahívás oka: nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergének.

A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet, akár allergiás tüneteket, rosszabb esetben allergiás rohamot (anafilaxiás sokkot) is okozhat. Az NKFH arra kéri a fogyasztókat, amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!

