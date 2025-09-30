A jövő műszereivel gyakoroltak Egerben + fotók

Robotsebészeti bemutatót tartottak az egri kórházban kedden. A robot egész héten várja a sebészeket, hogy gyakoroljanak vele. A keddi bemutatón dr. Stankovics Éva, a Markot Ferenc Kórház főigazgatója is részt vett.

A robotsebészetet gyakorolhatják az egri kórházban Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

– Ez a jövő, de nem ez az első robotika bemutató az egri kórházban, tavaly volt már ilyen. Korábban a sebészetben a szike, a vágás volt a modern sebészet, később jöttek a laparoszkópos beavatkozások, amelyek rendkívül gyors gyógyulást tette lehetővé. Mostanra eljutottunk a robotsebészethez, s a világban már nagyon sok helyen alkalmazzák elsősorban hasi műtéteknél, urológiai beavatkozásoknál, nőgyógyászati területen jöhet szóba ez az eszköz akár nálunk is – mondta a kórház főigazgatója. Hozzátette, a kollégái érdeklődnek a megismerése iránt, gyorsan beteltek a helyek, s mint mondta, fontos kielégíteni az orvosok tudomány iránti érdeklődését.

