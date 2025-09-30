1 órája
A jövő műszereivel gyakoroltak Egerben + fotók
Robotsebészeti bemutatót tartottak kedden az egri kórházban, ahol a sebészek egész héten gyakorolhatnak az új eszközzel.
Robotsebészeti bemutatót tartottak az egri kórházban kedden. A robot egész héten várja a sebészeket, hogy gyakoroljanak vele. A keddi bemutatón dr. Stankovics Éva, a Markot Ferenc Kórház főigazgatója is részt vett.
– Ez a jövő, de nem ez az első robotika bemutató az egri kórházban, tavaly volt már ilyen. Korábban a sebészetben a szike, a vágás volt a modern sebészet, később jöttek a laparoszkópos beavatkozások, amelyek rendkívül gyors gyógyulást tette lehetővé. Mostanra eljutottunk a robotsebészethez, s a világban már nagyon sok helyen alkalmazzák elsősorban hasi műtéteknél, urológiai beavatkozásoknál, nőgyógyászati területen jöhet szóba ez az eszköz akár nálunk is – mondta a kórház főigazgatója. Hozzátette, a kollégái érdeklődnek a megismerése iránt, gyorsan beteltek a helyek, s mint mondta, fontos kielégíteni az orvosok tudomány iránti érdeklődését.
Kajtár Csaba, a Promedica Healthcare Hungary sebészeti üzletág szakértője mutatta meg a robotot az épp gyakorló sebésznek.
– A robotsebészet megkönnyítheti a munkát, ugyanis a robotműszerek be tudnak olyan helyekre is fordulni, ahová egyéb műszerek nem. Itt és most egy valós szituációra rendeztük be a gépet, melynek használatát igen gyorsan el lehet sajátítani. Nyaktól medencéig – kivéve a szív – minden műthető ezzel a robottal. Azt látom, hogy az orvosok körében pedig jó a fogadtatása – tette hozzá.
