Kitüntetés

2 órája

A kéklámpásokat is kitüntették – átadták a város legnagyobb elismeréseit Hatvanban

Címkék#elismerés#heves vármegyei rendőr-főkapitányság#emlékérem

Hatvanban szombaton adták át a város legrangosabb díjait, mely során Pro Urbe kitüntetést vehetett át Bacsa Tibor és a Dalvarázs Show Kórus, adta hírül a Hatvani Hírlap. Ezen a napon a kék lámpások Hatvanban szolgáló munkatársait: Tóth Gizella rendőr őrnagy Szent György kitüntető emlékérmet, Szabó István címzetes tűzoltó zászlós Szent Flórián emlékérmet, Kádár-Posgai Beáta mentőtiszt pedig Szent Kamill kitüntető emlékérmet vehetett át.

Heol.hu

A Grassalkovich Művelődési Ház Nagy Endre Rendezvénytermében tartották meg az idei dísztestületi ülést a képviselők, ahol a legrangosabb városi kitüntetéseket adták át. 

A szombati kitüntetettek a Grassalkovich Művelődési Ház rendezvénytermében
Fotó: Albert Péter

A Heves vármegyei rendőrség Facebook oldalára feltöltött posztban emelte ki munkatársuk elismerését:

 

 

