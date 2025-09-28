2 órája
A kéklámpásokat is kitüntették – átadták a város legnagyobb elismeréseit Hatvanban
Hatvanban szombaton adták át a város legrangosabb díjait, mely során Pro Urbe kitüntetést vehetett át Bacsa Tibor és a Dalvarázs Show Kórus, adta hírül a Hatvani Hírlap. Ezen a napon a kék lámpások Hatvanban szolgáló munkatársait: Tóth Gizella rendőr őrnagy Szent György kitüntető emlékérmet, Szabó István címzetes tűzoltó zászlós Szent Flórián emlékérmet, Kádár-Posgai Beáta mentőtiszt pedig Szent Kamill kitüntető emlékérmet vehetett át.
A Grassalkovich Művelődési Ház Nagy Endre Rendezvénytermében tartották meg az idei dísztestületi ülést a képviselők, ahol a legrangosabb városi kitüntetéseket adták át.
A Heves vármegyei rendőrség Facebook oldalára feltöltött posztban emelte ki munkatársuk elismerését:
