50 forint a ruha 500 helyett: olyat tud ez a hevesi bolt, amit még a turkálók sem
Szociális vásárlási lehetőséget biztosítanak az adományboltok, emellett munkát adnak, és az újrahasznosítás fontos szereplői. Az adományboltok céljairól, küldetéséről, örömeiről és nehézségeiről a gyöngyösi Almavirág alapítója, Aradi Mária beszélt.
Az adományboltok hazánkban 10-15 éve terjedtek el. Elsősorban szociális vásárlási lehetőséget biztosítanak alacsony jövedelmű, nehéz életkörülmények között élő embereknek. Másrészt, a boltokba kerülő adományozott tárgyak tovább maradnak használatban, és ezáltal körforgásban, hiszen az eredeti funkciójukat megőrizve, nem szeméttelepre, hanem új tulajdonoshoz kerülnek. Ezzel csökken a keletkező hulladékmennyiség, ugyanakkor kevesebb új használati tárgy előállítására van igény, ami nagyban segíti a Föld erőforrásainak ésszerűbb felhasználását is.
Heves vármegyében is elérhetők adományboltok, például Egerben, Hatvanban és Gyöngyösön. A Mátraalján az Almavirág Összefogás, Értékteremtő Kereskedelmi Szociális Szövetkezet két gyöngyösi boltot is üzemeltet immár 13 éve. Aradi Mária, az Almavirág alapítója portálunknak arról beszélt, hogy a szociális vásárlási lehetőség biztosítása, továbbá a megváltozott munkaképességű, vagy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő emberek foglalkoztatása, valamint az újrahasznosítás az alapvető hármas céljuk.
Az adománybolt teljesen más, mint egy turkáló
– A behozott adományokat átválogatjuk, szelektáljuk, megtaláljuk a módját, hogyan tudjuk ezek egy kis részét tovább értékesíteni. Az az alapvető hozzáállásunk, hogy azok a holmik, amelyeknek az egyik ember örül, ám már nincs rá szüksége, de úgy gondolja, egy másik ember örülni fog neki, azokat köszönettel elfogadjuk. Tudunk fogadni például ruhaneműt, könyveket, játékokat, vagy éppen étkészleteket akkor is, ha az már nem teljes. Fehérneműt is elfogadunk, ha az mosott és rendben van, mert sokan keresik. Nem mindegy, hogy valaki nálunk 50 forintért, vagy a boltban 500-ért vesz egy pár zoknit. Az adománybolt teljesen más, mint egy turkáló. Aki egy turkálót nyit, az gazdasági vállalkozásként vesz egy bála ruhát, sokkal inkább tudja cserélni a kínálatot. Mi csak adományként tudunk holmit fogadni, például bizományban nem. A környezetvédelem is nagyon fontos szempontunk. Az olyan adományokat, amiket érdemes, azokat kimossuk, rendbehozzuk, mert ha csak egy valamit tovább tudunk éltetni a kidobása helyett, máris tettünk valamit a környezetünk védelme érdekében. Anyagilag és tonnában is rengeteg az, amit így megmentünk a szemétté válástól – részletezte Aradi Mária.
"Mi is a túlélésért küzdünk, s közben egyre többen kérnek segítséget"
Az adományozási kultúra nagyon sokat fejlődött az elmúlt években, tette hozzá.
– A felnőttek ma már értik, hogy az adományozásnál nem lomtalanításról van szó. Az első egy-két évben a kakis pelenkától a műfogsorig mindent idehoztak. Ez ma már nem így van. Sok iskolás osztály is jön hozzánk, mindenki hoz egy-egy játékot, és beszélgetünk a gyerekekkel, akik nagyon nyitottak erre a témára.
Kifejezni sem tudom, milyen felemelő érzés, amikor a jó emberek jó energiái itt összeadódnak.
Nap mint nap csodálatos érzés, amikor valaki bejön akár csak egy maréknyi masnival, hajcsavaróval, bármivel, amiről úgy gondolja, más még örülne neki. Már nagyon sok család kötődik hozzánk, akiket próbáltunk felkarolni. A működési költségek feletti rész mindig karitatív célokat szolgál nálunk. Csak egyre nehezebb a megélhetés, mi is a túlélésért küzdünk, s közben egyre többen kérnek segítséget. Egyre rosszabb állapotban vannak lelkileg az emberek. Ezért ingyenes közösségépítő előadások tartását kezdtük meg a városban, előfordult, hogy közel százan eljöttek. Ezeket folytatni fogjuk, de még nem látjuk, hogy mikor – fejtette ki Aradi Mária.
"Sokan nem értik, mit csinálunk, és szidnak bennünket"
– Sokan nem értik, mit csinálunk, és szidnak bennünket, hogy amit ingyen kapunk, azt pénzért adjuk. Nyilván nem tudják, hogy a dolgozóink foglalkoztatása, a bérük, a járulékok, a könyvelő díja, a bérleti díjak, a pénztárgép adótól a vízadóig, azaz a rendszerfenntartási adóig – ami jó tízszerese a tényleges fogyasztásunknak – rengeteg pénzt kell fizetnünk a két bolt után. Aztán ott van még a pénztárgépadó, a helyi iparűzési adó, a társasági adó, az áfa. Ahhoz, hogy működni tudjunk, 300 forintos átlagárakkal számolva 10 ezer darabot kell egy hónapban eladni ahhoz, hogy rentábilisak legyünk – sorolta a kérlelhetetlen kiadási és bevételi adatokat Aradi Mária.
"Megkülönböztetett kedvességgel és figyelmességgel fordulj a vásárlókhoz"
Mint mondta, sokszor volt már, hogy nem tudták kigazdálkodni a kiadásokhoz szükséges összeget, két éve be is akartak zárni. Isten segítségével azonban nyitva vannak, fogalmazott.
– A legtöbb adományboltot egyesületek, alapítványok üzemeltetik, de mi gazdasági társaságként működtetjük a nálunk foglalkoztatott emberek miatt, hogy a dolgozóinkat tudjuk támogatni. Ennek több oka van. Egyrészt szociálisan nehéz helyzetben lévő embereket fogadunk a boltban, ezt a munkát nem lehet heti 5 napon át 8-9 órában folyamatosan csinálni. Ahhoz, hogy lelkileg oda tudd tenni magad, hogy megkülönböztetett kedvességgel és figyelmességgel fordulj a vásárlókhoz, azt legfeljebb heti 3-4 napig tudod igazán empatikusan tenni. A dolgozóink ráadásul a munkaerőpiacon a családi helyzetük, vagy éppen az egészségi állapotuk miatt nagyon hátrányos helyzetben vannak. Nekik idő és tér kell ahhoz, hogy igazán működőképesek legyenek, és egy másik munkahely nem biztos, hogy be tudná fogadni őket. Ugyanakkor érezniük kell azt, hogy hasznosak, fontosak, és jó nekik itt dolgozni. Mindez amiatt is fontos, mert fizetésben nem tudunk sokat adni, hiszen miből? Arra büszkék vagyunk, hogy az Év Felelős Foglalkoztatója díjjal is elismertek már bennünket – mondta Aradi Mária.
Kincsesbarlang adománybolt GyöngyösönFotók: Czímer Tamás
A legenda szerint a dongó is azért repül, mert nem tudja, hogy az fizikailag lehetetlen lenne
Mint megtudtuk, a gyöngyösi adományboltokban naponta mintegy százan fordulnak meg, ami jelzi, igény van rájuk.
– Mi olyanok vagyunk, mint a legenda tartja a dongóról: fizikai képtelenség, hogy repül, de a dongó ezt nem tudja, hát repül. A pénzügyi tanácsadók szerint ezt egy gazdasági társaság nem képes csinálni, be kellene zárnunk. De én azt mondom, amíg a Jóistennek terve van velünk, amíg az elhívás tart, addig mi is működünk. Megtesszük, ami tőlünk telik. Semmihez sem fogható öröm, ha akár vásárlóként, akár adományozóként jön be valaki, és kialakul egy olyan kapcsolat, olyan kölcsönös kedvesség, amiben mindenki jól érezheti magát. Van egy óriási álmom. Nagyon szeretném, ha a nehéz sorsú emberek valakitől hozzánk is kapnának vásárlási utalványt. Én az utalvány összegének duplájáért adnék nekik. Jó lenne éreznünk, hogy mi is egy kicsit támogatva vagyunk – fogalmazott Aradi Mária.
