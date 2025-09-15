50 forint a ruha 500 helyett: olyat tud ez a hevesi bolt, amit még a turkálók sem

Az adományboltok hazánkban 10-15 éve terjedtek el. Elsősorban szociális vásárlási lehetőséget biztosítanak alacsony jövedelmű, nehéz életkörülmények között élő embereknek. Másrészt, a boltokba kerülő adományozott tárgyak tovább maradnak használatban, és ezáltal körforgásban, hiszen az eredeti funkciójukat megőrizve, nem szeméttelepre, hanem új tulajdonoshoz kerülnek. Ezzel csökken a keletkező hulladékmennyiség, ugyanakkor kevesebb új használati tárgy előállítására van igény, ami nagyban segíti a Föld erőforrásainak ésszerűbb felhasználását is.

Az adományboltok nem azonosak a turkálókkal, emelte ki Aradi Mária

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Heves vármegyében is elérhetők adományboltok, például Egerben, Hatvanban és Gyöngyösön. A Mátraalján az Almavirág Összefogás, Értékteremtő Kereskedelmi Szociális Szövetkezet két gyöngyösi boltot is üzemeltet immár 13 éve. Aradi Mária, az Almavirág alapítója portálunknak arról beszélt, hogy a szociális vásárlási lehetőség biztosítása, továbbá a megváltozott munkaképességű, vagy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő emberek foglalkoztatása, valamint az újrahasznosítás az alapvető hármas céljuk.

Az adománybolt teljesen más, mint egy turkáló

– A behozott adományokat átválogatjuk, szelektáljuk, megtaláljuk a módját, hogyan tudjuk ezek egy kis részét tovább értékesíteni. Az az alapvető hozzáállásunk, hogy azok a holmik, amelyeknek az egyik ember örül, ám már nincs rá szüksége, de úgy gondolja, egy másik ember örülni fog neki, azokat köszönettel elfogadjuk. Tudunk fogadni például ruhaneműt, könyveket, játékokat, vagy éppen étkészleteket akkor is, ha az már nem teljes. Fehérneműt is elfogadunk, ha az mosott és rendben van, mert sokan keresik. Nem mindegy, hogy valaki nálunk 50 forintért, vagy a boltban 500-ért vesz egy pár zoknit. Az adománybolt teljesen más, mint egy turkáló. Aki egy turkálót nyit, az gazdasági vállalkozásként vesz egy bála ruhát, sokkal inkább tudja cserélni a kínálatot. Mi csak adományként tudunk holmit fogadni, például bizományban nem. A környezetvédelem is nagyon fontos szempontunk. Az olyan adományokat, amiket érdemes, azokat kimossuk, rendbehozzuk, mert ha csak egy valamit tovább tudunk éltetni a kidobása helyett, máris tettünk valamit a környezetünk védelme érdekében. Anyagilag és tonnában is rengeteg az, amit így megmentünk a szemétté válástól – részletezte Aradi Mária.