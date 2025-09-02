Ágoston emléke él és élni is fog – az örökségét szülei gondozzák tovább

2025.08.30-án Ágostontól elbúcsúztunk szűk családi körben. Bárki, aki szeretne elmenni hozzá, megteheti. Egerben, a felnémeti temetőben lett elhelyezve a Szt. Sebestyén urnafalban. (Gps koord.: 47.943709, 20.368558, Apátfalvi utcai bejárathoz közel.)

Mi lesz a pénzzel?

Egy átgondolt, fenntartható adományozási rendszert szeretnénk létrehozni. Egy olyan rendszert, ami még nem volt Magyarországon. Szeretnénk elérni, hogy ha valaki olyan helyzetbe kerül, mint mi, akkor is legyen kihez fordulni. Szeretnénk elérni, hogy Ágoston nevét 20-30 év múlva is emlegessék, az örökségét, a tanítását és az emlékét. Nagy összegű gyűjtésekkel szeretnénk foglalkozni. Erre több ötletünk, stratégiánk is van.

Eredetileg úgy terveztük, hogy ha hazatérünk az USA-ból, a "maradék" pénzből fogjuk ezt felépíteni. Régóta, már a gyűjtéskor tudtuk, hogy életünk végéig ezzel szeretnénk foglalkozni. Úgy képzeltük, hogy egyszer Ágóval együtt csináljuk majd ezt az egészet, de az élet nem így hozta.

Hatalmas felelősség ekkora összeget megfelelően felhasználni. Mielőtt ebbe belevágunk, rendbe kell hozni magunkat, talpra kell állnunk minden téren. Közben szeretnénk elvégezni egy alapítvány vezetésével kapcsolatos képzést.

Ezek mellett és alatt, mivel nem Ágoston gyógyulására lesz felhasználva az összeg, az alapítvány működésének egyszerűsített szakasza itt lezárul, most több hónapos jogi előkészület, szabályozás áll előttünk az alapítványi jogászunk szerint.

Tehát, összességében megvannak a tervek, de mindenképp idő kell ahhoz, hogy az első beteg gyermeknek segíteni tudjunk.

Mi azt gondoljuk, hogy Ágoston büszke lesz ránk, ha ez az egész létrejön, talán nem véletlen választott minket és Titeket, ezt az életutat. Talán mindig is ez volt a nagy terv, tanítani és változást hozni.

Nagyon köszönjük mindenkinek ezt a rengeteg üzenetet és támogatást, mérhetetlen szeretetet kapott a családunk ebben a felfoghatatlan helyzetben.