Itthon már nincs gyógyszer, ami segíthetne rajta, a bükkszéki Bertold jövője 85 millió forinton múlik
Szívszorító történet érkezett Bükkszékről. A kétéves Bertold látóideg-daganattal küzd születésétől fogva, a gyógyulása azon múlik, összegyűlik-e 85 millió forint a kezelésére. Az agydaganatban szenvedő kisfiú számára gyűjtés indult, a helyzetéről pedig édesanyja számolt be a Heol.hu-nak.
Jótékonysági estet tartanak szeptember 25-én Bükkszéken egy agydaganatban szenvedő kisfiúnak. A 2 éves Bertold 2023-ban született, a szívszorító diagnózist pedig 2024-ben közölték az orvosok a szülőkkel. Egy új gyógyszerre lenne szüksége, amely esélyt adna neki a gyógyulásra, de a gyógyszer jelenleg csak az USA-ban elérhető, és az ára elérheti az évi 220 000 eurót, ami átszámolva nagyjából 85 millió forint.
A kisfiú szülei most minden követ megmozgatnak, hogy gyermekük számára megadják a gyógyulás esélyét. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a nemrég elhunyt Ágoston szülei Facebook-posztjukban így fogalmaznak:
– A következő 30 napban szeretnénk, ha minden licit, felajánlás Bertoldnak és családjának menne. Küzdelmük nagyon hasonló a miénkhez, gyógyszerek és kemoterápiák végeláthatatlan sora a Tűzoltó utcai gyermekklinikán. Bertold most 2 éves, és már születésétől kezdve látóideg-daganattal küzd. Ők is nagyon nehéz helyzetbe kerültek, a kemoterápiák valamennyire kontrollálják a növekedést, de megállítani sajnos nem sikerült. A gyógyszer, ami segíthetne, az USA-ban már nem elérhető méltányossági alapon, mert eladták a jogokat, Európában pedig még 1 évig nem kap engedélyt. Így az első évet a családnak magának kell finanszíroznia ami 220 000 EUR, jelenlegi árfolyamon átszámolva nagyságrendileg 85 millió forint – fogalmaznak.
A Hope for Bertold nevű Facebook-oldalon lehet követni a kisfiú történetét.
Bertold történetét édesapja mondta el
Bozóki Ferenc, Bertold édesapja elmondta a Heol.hu-nak, hogy minden segítségre szükségük van, hogy a kicsi fiú esélyt kapjon a gyógyulásra.
– Bertold 2023. szeptember 27-én született egy jókora monoklival a jobb szemén, 36. hét 5. napra, és bár csak 2 nappal a 37. hét előtt, de hivatalosan koraszülött volt.
A monokli miatt korán szemészeti vizsgálatra küldték, ahol akkor még mindent rendben találtak, de a 6 hetes ultrahangot erősen javasolták. Itt fedeztek fel a bal thalamus alatt egy diszkrét inhomogén zónát, aminek nem kellett volna ott lennie. Ezután bekerültünk a Szent Margit Kórház fejlődésneurológiai részlegére, ahol 2 héten át vizsgálták a hallását, látását, mozgását stb. Akkor még az volt a gyanú, hogy korábban történhetett vele valami, vagy az anyaméhben, vagy a születés közben. A látása és hallása a mérések szerint rendben volt, de a figyelme elmaradt a korához képest elvárható szinttől. Kaptunk fejlesztő gyakorlatokat és egy MR-időpontot a Heim Pál Kórházba 2024. január elejére – részletezte az édesapa.
Elmondta, hogy január elején meg is történt az MR. A lelet január végére készült el, és itt vetődött fel először az „Opticus Glioma” gyanúja. Ez a szemidegek megvastagodásával járó betegség, ami veszélyezteti a látást. Ekkor áthelyezték őket a Tűzoltó utcai Onkológiára, ahol a március elején esedékes következő MR-ig megfigyelést javasoltak. Bertold látásromlásának ekkor lett először látható tünete: a szemei elkezdtek rángatózni kis frekvenciával, néhol jobbra-balra, néha fel-le mozogtak nyugalmi állapotban is. Ez idővel egyre súlyosabb lett. A március végi MR egy nagyjából ötszörös növekedést mutatott.
Március közepén kerültek be az Amerikai úti Idegsebészetre, ahol mintát vettek a tumorból, és egy részét sikerült is eltávolítani. Az idegsebész ekkor már megmondta, hogy sajnos sebészileg nincs mit tenni. A mintából azonosították a BRAF V600E mutációt.
– Ez azért fontos, mert az onkológia, különösen a gyermekonkológia egy paradigmaváltáson megy keresztül. A régi, tradicionális kemoterápia és/vagy sugárkezelés helyett ma egyre nagyobb mértékben támaszkodnak célzott terápiákra. Ha sikerül azonosítani egy mutációt, akkor célzottan az arra a mutációra ható gyógyszert preferálnak. Esetünkben a BRAF V600E mutáció egyrészt kijelölte a lehetséges gyógyszereket, másrészt betekintést adott abba is, mi történhet Bertold fejében – mondta az édesapa.
Ez a mutáció azt a gént érinti, amely a sejtek osztódásának sebességéért felel. Köznapibb példával élve: „beragadt a csengő”, és a sejtek ahelyett, hogy a megszabott időnként osztódnának, folyamatos osztódásra vannak ítélve. Ez a fajta mutáció igen gyakori áttétes melanoma beteg esetén, ezért potenciálisan sok, nekik kifejlesztett gyógyszer szóba jöhet. A legfontosabb kérdés, hogy ezek közül melyik jut át a vér-agy gáton, és lesz képes kifejteni blokkoló hatását
– magyarázta Ferenc.
Hozzátette, hogy mivel a daganat nem egész 2 hónap alatt hatalmas mértékben nőtt, ezért a leggyorsabban elérhető gyógyszerekre esett a választás. A két gyógyszer az osztódási parancslánc két eltérő pontján avatkozik be, ezzel maximalizálva a gátlást. Bertold mozgásfejlődése megtorpant ezidőtájt, majd a gyógyszerek szedésével fokozatosan javulni kezdett, sőt a szemén is észrevettek javulást. Sajnos szemészetileg csak akkor lehet bármit mondani a látásáról, ha majd elkezd beszélni, addig csak következtetni lehet rá, hogy mit lát.
– A 2024. júliusi MR végre jó híreket hozott: a daganat növekedése megállt, sőt csökkent is. A következő MR azonban betegség miatt későbbre csúszott. Sajnos ilyen kis korban MR-t csak altatásban készítenek, és a leterhelt rendszerben nem egyszerű új időpontot szerezni 2 hónapnál korábbra. Tavaly ősszel Bertold egy igen fura új tünetet kezdett produkálni, amiről később kiderült, hogy epilepszia. Nem a klasszikus remegéses-görcsökkel járó fajta, ezért nem is volt könnyű diagnosztizálni. Ez sajnos előrevetítette, hogy valami változás történt odabent – mondta Ferenc.
Az új terápia sem segített
Szavai szerint végül sürgősséggel megcsinálták az eddig eltolt MR vizsgálatot, amely enyhe kismértékű terjedést mutatott. Ezért 2 hónap múlva újabb MR-előjegyzést kaptak. Sajnos az új felvétel ismét enyhe kismértékű terjedést mutatott, ami immár terápiaváltást indokolt. Először egy másik célzott terápiás gyógyszert próbáltak ki, bízva abban, hogy egy kicsit változtatva az összetevőkön, elég lesz a daganat feletti kontroll visszaszerzéséhez, de sajnos nem lett elég. Május elején kaptak egy telefont, hogy ismét terjedés látható az MR-en, ezért el kellett hagyni ezt a kezelési utat. Másnap behívták őket port-beültetésre. Ez egy apró titándoboz, amit a kicsi mellkasán a bőr alá ültetnek, a másik végét pedig bevezetik a központi vénába, így a sűrű kemoterápiás kezelésekhez nem kell annyiszor vénát szúrni. A port beültetése után másnap indult is az első kemoterápiás adag.
A kemoterápia kicsiknél egy indukciós fázisból és egy karbantartó fázisból áll. Az indukció azt jelenti, hogy 10 héten át minden héten kap kezelést, majd a 10 hét letelte után átállunk havi 1 kezelésre, amelyet néhány havonta megszakít egy újabb heti kezelés. A kemoterápiás kezelés megkezdését követő első, július végén elkészült MR kis mértékű csökkenést mutatott az eddig folyamatosan növekvő tumor esetén, ugyanakkor megjelent újabb halmozás egy másik régióban, ami a terjedést jelezte elő.
– részletezte Bertold édesapja.
Az agydaganatban szenvedő kisfiú számára itthon már nincs gyógyszer
Az édesapa elmondása szerint Németországban van egy immunterápiás központ, de ide túl fiatalok voltak. Bécsújhelyen a protonsugár-központban szintén hasonló indok miatt javasoltak más terápiát. A sugárkezelés ilyen kicsi korban nagyon sokat tud ártani az egészséges agyszövetnek, ezért nem is javasolják 5 éves kor alatt. Ezzel kimerült minden itthon és Európában elérhető gyógymód, már csak a tovorafenibben bízhattak.
– Egy gyógyszerhez általában vásárlás útján lehet hozzájutni. Ehhez az kell, hogy az adott gyógyszer engedélyezve legyen, esetünkben az EU-ban, és forgalomban is legyen. Ilyenkor lehet méltányossági engedélyt kérni például a NEAK-tól vagy újabban a Batthyány Alapítványtól. Mivel az onkológia nagyon nagy változásokon megy át, sok gyógyszer annyira új, hogy még nem szerezte meg az összes engedélyt, de már egyértelműen látszik áldásos hatása. Ilyenkor szigorú orvosi felügyelet mellett akár ingyen a kezelőorvos rendelkezésére bocsátják, cserébe csak annyit kérnek, hogy ossza meg a kezelés tapasztalatait. Ez történhet klinikai kísérletek útján, amely esetben a páciensnek meg kell felelni bizonyos feltételeknek, például kor, pontos betegség, korábbi kezelés, vérkép vagy egyéb kritériumok – mondta az édesapa.
Hozzátette, hogy a másik út a korai hozzáférés kérése, amely esetben a gyártó, szintén amennyiben orvosilag igazoltnak látja, akár ingyen is rendelkezésre bocsátja a gyógyszert, továbbra is elvárva a tapasztalatok megosztását.
Esetünkben Magyarországon fut egy tovorafenib kísérlet, de sajnos ennek az a feltétele, hogy nem kaphattunk volna korábbi kezelést. Mivel mi mind célzott terápiát, mind kemoterápiát kaptunk, így ide nem kerülhettünk be. Maradt hát a többi út, és itt lett a helyzet nagyon bonyolult.
– mondta.
Ferenc elmondta, hogy az amerikai gyártó, aki a kísérletet is futtatja, megkapta az amerikai engedélyt, ami alapján Amerikában már forgalomba hozhatja a gyógyszert, de ezen a ponton eladta az összes USA-n kívüli jogot az IPSEN francia gyógyszergyártó cégnek. Innentől kezdve az IPSEN feladata lesz az európai engedély megszerzése. Ezzel párhuzamosan az amerikai cég (DayOne) fokozatosan elkezdte leépíteni európai aktivitásait. Megkezdett kezelést nem hagynak félbe, de az új pácienseket már IPSEN-hez irányítják.
Gyakorlatilag előállt egy olyan helyzet, hogy akinek van gyógyszere, annak nincs joga eladni Európában, akinek viszont lenne joga eladni, annak nincs sem gyógyszere, sem engedélye.
Mint kifejtette, az IPSEN idén márciusban indította el az engedélyezést az EMA-nal (Európai Gyógyszerügynökség). Március utolsó hetétől számolva 210 nap plusz 90 nap, mire megszerzik az engedélyt, és utána országfüggő, hogy az adott országban mikor lesz elérhető. Sokat egyeztettek az IPSEN orvosigazgatójával, amiből egyértelműen kiderült, hogy engedélyezés előtt rövid távon nem tervezik Magyarországon megnyitni a korai hozzáférés programjukat.
–Maradt hát az egyéni import. Ez egy igen egyedi eljárás, amivel sajnos a magyar adminisztráció nem igazán tud mit kezdeni: a NEAK előre nem ad pénzt, utólag nem finanszíroz. A gyógyszer jelenlegi ára 55 000 euro , ez három hónapra elegendő. A gyűjtésünk célja, hogy Bertold számára biztosítsuk a gyógyszert, amíg az elérhető nem lesz idehaza – fejtette ki Bertold édesapja.
