Itthon már nincs gyógyszer, ami segíthetne rajta, a bükkszéki Bertold jövője 85 millió forinton múlik

Jótékonysági estet tartanak szeptember 25-én Bükkszéken egy agydaganatban szenvedő kisfiúnak. A 2 éves Bertold 2023-ban született, a szívszorító diagnózist pedig 2024-ben közölték az orvosok a szülőkkel. Egy új gyógyszerre lenne szüksége, amely esélyt adna neki a gyógyulásra, de a gyógyszer jelenleg csak az USA-ban elérhető, és az ára elérheti az évi 220 000 eurót, ami átszámolva nagyjából 85 millió forint.

A kisfiú szülei most minden követ megmozgatnak, hogy gyermekük számára megadják a gyógyulás esélyét. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a nemrég elhunyt Ágoston szülei Facebook-posztjukban így fogalmaznak:

– A következő 30 napban szeretnénk, ha minden licit, felajánlás Bertoldnak és családjának menne. Küzdelmük nagyon hasonló a miénkhez, gyógyszerek és kemoterápiák végeláthatatlan sora a Tűzoltó utcai gyermekklinikán. Bertold most 2 éves, és már születésétől kezdve látóideg-daganattal küzd. Ők is nagyon nehéz helyzetbe kerültek, a kemoterápiák valamennyire kontrollálják a növekedést, de megállítani sajnos nem sikerült. A gyógyszer, ami segíthetne, az USA-ban már nem elérhető méltányossági alapon, mert eladták a jogokat, Európában pedig még 1 évig nem kap engedélyt. Így az első évet a családnak magának kell finanszíroznia ami 220 000 EUR, jelenlegi árfolyamon átszámolva nagyságrendileg 85 millió forint – fogalmaznak.