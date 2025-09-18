Szülészeten dolgozókat tüntettek ki a hatvani kórházban - fotókkal

Az Albert Schweitzer Kórház szeptember 18-án tartotta meg hagyományos, névadójáról elnevezett emlékünnepségét. Az eseménynek a kórház aulája adott otthont, ahol számos dolgozó, vendég és meghívott gyűlt össze, hogy közösen tisztelegjenek Albert Schweitzer öröksége előtt. Az ünneplők a kórház aulájában gyűltek össze. Őket elsőként Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte. Ahogy fogalmazott, mindig megtiszteltetés számára, ha ezen falak között állhat, s köszöntheti az itt dolgozókat.

Megtelt az aula az Albert Schweitzer emlékünnepségen Fotó: Huszár Márk

– Csodálatos dolog a névadó előtt tisztelegni, a kitüntetettekkel együtt ünnepelni. A hatvani kórház egy igazi közösség, s a névadó is arra kötelez minket, hogy tiszteljük, fejlesszük a kórház minden területét. A hatvani kórház azért él, mert önök itt vannak, és jól dolgoznak – fogalmazott a képviselő.

Dr. Szedlák Miklós György, a kórház megbízott főigazgatója emlékeztetett, Albert Schweitzer 150 évvel ezelőtt született, és 60 évvel ezelőtt hunyt el.

– 20. századi polihisztor volt, akinek a munkássága mindannyiunk előtt példa lehet. Rengeteg tudományhoz értett, de volt egy örök változatlan érték, melyet képviselt, ez pedig az élet feltétlen tisztelete – emelte ki.

Dr. Dolecsek Miklós vezető főorvos csatlakozott az előtte szólokhoz. Mint mondta, Albert Schweitzer a 20. század egyik legnagyobb humanistája volt, aki soha nem tagadta meg hitét, alapelve pedig minden élet (emberi és állati) tisztelete volt. A köszöntők után a Grassalkovich Énekegyüttes műsorát hallgathatta meg a sokadalom, majd dr. Al Ghaoui Nadim mutatta be Albert Scweitzer életútját.

Teológiát és filozófiát tanult, miközben zenei tehetségével is hamar ismertté vált: orgonaművészként és Bach-kutatóként szerzett nemzetközi elismertséget. Harmincéves korában úgy döntött, életét a rászorulók szolgálatába állítja. Elvégezte az orvosi egyetemet, majd 1913-ban Afrikába utazott, ahol a gaboni Lambarénében kórházat alapított. Évtizedeken át itt gyógyította a betegeket, és itt dolgozott együtt helyiekkel és európai önkéntesekkel. Gondolkodásának középpontjában az „élet tisztelete” állt: hitt abban, hogy minden élőlény értékes, és felelősségünk van más emberek, állatok és a természet iránt. Humanitárius tevékenységéért 1952-ben megkapta a Nobel-békedíjat. 1965. szeptember 4-én hunyt el Lambarénében.

Ezt követően jött az ünnep fénypontja, a Pro Vita díjak átadása. Ezúttal a két díjazott ugyanazon osztályról érkezett, a szülészet-nőgyógyászatról, ők Dr. Al Ghaoui Nadim és Palóczné Hornyák Margit.