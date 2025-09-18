33 perce
Szülészeten dolgozókat tüntettek ki a hatvani kórházban - fotókkal
Szeptember 18-án ünnepi hangulat töltötte meg a Hatvani Albert Schweitzer Kórház auláját. Az intézmény hagyományos emlékünnepségén a kórház névadója, Albert Schweitzer előtt tisztelegtek, aki 150 éve született és 60 éve hunyt el.
Az Albert Schweitzer Kórház szeptember 18-án tartotta meg hagyományos, névadójáról elnevezett emlékünnepségét. Az eseménynek a kórház aulája adott otthont, ahol számos dolgozó, vendég és meghívott gyűlt össze, hogy közösen tisztelegjenek Albert Schweitzer öröksége előtt. Az ünneplők a kórház aulájában gyűltek össze. Őket elsőként Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte. Ahogy fogalmazott, mindig megtiszteltetés számára, ha ezen falak között állhat, s köszöntheti az itt dolgozókat.
– Csodálatos dolog a névadó előtt tisztelegni, a kitüntetettekkel együtt ünnepelni. A hatvani kórház egy igazi közösség, s a névadó is arra kötelez minket, hogy tiszteljük, fejlesszük a kórház minden területét. A hatvani kórház azért él, mert önök itt vannak, és jól dolgoznak – fogalmazott a képviselő.
Dr. Szedlák Miklós György, a kórház megbízott főigazgatója emlékeztetett, Albert Schweitzer 150 évvel ezelőtt született, és 60 évvel ezelőtt hunyt el.
– 20. századi polihisztor volt, akinek a munkássága mindannyiunk előtt példa lehet. Rengeteg tudományhoz értett, de volt egy örök változatlan érték, melyet képviselt, ez pedig az élet feltétlen tisztelete – emelte ki.
Dr. Dolecsek Miklós vezető főorvos csatlakozott az előtte szólokhoz. Mint mondta, Albert Schweitzer a 20. század egyik legnagyobb humanistája volt, aki soha nem tagadta meg hitét, alapelve pedig minden élet (emberi és állati) tisztelete volt. A köszöntők után a Grassalkovich Énekegyüttes műsorát hallgathatta meg a sokadalom, majd dr. Al Ghaoui Nadim mutatta be Albert Scweitzer életútját.
Teológiát és filozófiát tanult, miközben zenei tehetségével is hamar ismertté vált: orgonaművészként és Bach-kutatóként szerzett nemzetközi elismertséget. Harmincéves korában úgy döntött, életét a rászorulók szolgálatába állítja. Elvégezte az orvosi egyetemet, majd 1913-ban Afrikába utazott, ahol a gaboni Lambarénében kórházat alapított. Évtizedeken át itt gyógyította a betegeket, és itt dolgozott együtt helyiekkel és európai önkéntesekkel. Gondolkodásának középpontjában az „élet tisztelete” állt: hitt abban, hogy minden élőlény értékes, és felelősségünk van más emberek, állatok és a természet iránt. Humanitárius tevékenységéért 1952-ben megkapta a Nobel-békedíjat. 1965. szeptember 4-én hunyt el Lambarénében.
Ezt követően jött az ünnep fénypontja, a Pro Vita díjak átadása. Ezúttal a két díjazott ugyanazon osztályról érkezett, a szülészet-nőgyógyászatról, ők Dr. Al Ghaoui Nadim és Palóczné Hornyák Margit.
Albert Schweitzer emlékünnep: így méltatták a díjazottakat
Dr. Al Ghaoui Nadim orvosi tevékenyégét 1978. november 15-én kezdte a salgótarjáni kórházban. 1999-2018-ig a gyöngyösi, majd 2018 júliusa óta a Hatvani Albert Schweitzer Kórház. Rendelőintézet főorvosa. 1982-ben szülész- nőgyógyász, majd 1989-ben gyermeknőgyógyász szakvizsgát szerzett. Főorvos úr élvezi betegei, kollégái és a kórház vezetésének feltétlen bizalmát. Kiemelt figyelmet fordít a fiatal szakorvos jelöltek képzésére, a szakorvosok továbbképzésére. endszeresen támogat részoruló családokat, illetve nehéz anyagi helyzetben lévő tehetséges fiatalokat a továbbtanulásban. Humanitárius tevékenységéért megkapta a Vöröskereszt aranyfokozatú kitüntetését, emellett szakmai munkásságát Batthyány-Strattmann László díjjal és Szent-Györgyi Albert díjjal is elismerték.
Albert Schweitzer emlékünnepség a hatvani kórházbanFotók: Huszár Márk
Palóczné Hornyák Margit 1981. július 1-je óta a Hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet dolgozója. 2000. áprilisától nyugdíjazásáig volt a szülészet- nőgyógyászati osztály osztályvezető főnővére. Szakmai tevékenysége mellett több évi az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány kuratóriumának tagjaként segítette az alapítvány működését. 2013-ban Miniszteri elismerő oklevelet, 2019-ben a Heves megye szakdolgozója díjat, 2021-ben a Magyar Ápolási Egyesület Elismerő Díszoklevél kitüntetést és ezüst kitűzőt vehetett át a kimagasló szakmai, közösségi munkájáért. 2021-ben a „Köszönet az évekért” kitüntető díjat adományozta Jászfényszaru Város Önkormányzata a szakmai munkája elismeréseként. Keveseknek adatik meg az, hogy 40 éven át egy munkahelyen dolgozhat. Az Albert Schweitzer Kórház szülészet-nőgyógyászati osztályán dogozott 1981. július 1-től 2021. június 30-ig a nyugdíjazásáig. A megszerzett tudásával, tapasztalatával nyugdíjasként is segíti a nőgyógyászati pacienseket és a kismamákat.
A méltatások után mindkét díjazott meghatottan köszönte meg az elismerést. Az ünnepség zárásaként a kórház dolgozói állófogadáson köszöntötték őket és egymást.
