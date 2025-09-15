52 perce
Akciót hirdetett az Aldi, de nincs mire – a vásárlók átverve érzik magukat Egerben
Nemrégiben adtunk hírt az Aldi rendkívüli akciójáról, melyben több termékcsoportot napról napra csökkenő áron hirdettek meg, s az utolsó napon mindössze 5 forintért lehet megvenni az árzuhanással érintett termékeket.
Az üzletlánc – mely nemrég nyitotta meg második üzletét Egerben –, azaz az Aldi rendkívüli akciót hirdetett: szeptember 11-én egyhetes leárazást indított szinte valamennyi ruházati termékére és cipőire. Az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintért volt kapható, majd napról napra csökkennek az árak, mígnem a hetedik napon, szeptember 17-én csupán 5 forintért lehet új ruhát vagy cipőt vásárolni.
– A választékban női, férfi és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is gazdára várnak, így biztos, hogy a család minden tagja talál magának újdonságot. A készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet – számoltunk be korábbi cikkünkben.
Az Aldis valóság
Ezzel szemben már 15-én hétfőn reggel is az alábbi látvány fogadta a boltba betérő vásárlókat. A fotót az egyik Facebook csoportba töltötte fel az egyik betérő:
A posztban kissé ironikus üzenettel kommentálta a látottakat:
Vevőcsalogató ruházati árzuhanás az egri Aldiban/Csebox/Hétfő reggel 7.30. Ma minden 200 Ft, siessetek
A kommentelők között akadt olyan, aki azt írta,
Már hétvégén is üres volt....
De a jelek szerint a Lajosvárosi áruházban sem más a helyzet:
Mátyás Király úti sem jobb!
Portálunk megkereste az Aldi Magyarországot, hogy tájékoztatást kérjünk olvasóink számára a kialakult helyzetről – ha válaszolnak, újabb cikkben számolunk majd be az okokról.
