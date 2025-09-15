Akciót hirdetett az Aldi, de nincs mire – a vásárlók átverve érzik magukat Egerben

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az Aldis valóság

Ezzel szemben már 15-én hétfőn reggel is az alábbi látvány fogadta a boltba betérő vásárlókat. A fotót az egyik Facebook csoportba töltötte fel az egyik betérő:

Mint a fotót feltöltő vásárló írja, a képet hétfőn reggel 7:30 körül készítette a felsővárosi Aldiban. Forrás: Facebook

A posztban kissé ironikus üzenettel kommentálta a látottakat:

Vevőcsalogató ruházati árzuhanás az egri Aldiban/Csebox/Hétfő reggel 7.30. Ma minden 200 Ft, siessetek

A kommentelők között akadt olyan, aki azt írta,

Már hétvégén is üres volt....

De a jelek szerint a Lajosvárosi áruházban sem más a helyzet:

Mátyás Király úti sem jobb!

Portálunk megkereste az Aldi Magyarországot, hogy tájékoztatást kérjünk olvasóink számára a kialakult helyzetről – ha válaszolnak, újabb cikkben számolunk majd be az okokról.