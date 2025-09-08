szeptember 9., kedd

Nem is gondolnád, egy öt forintosért mit adnak majd az Aldikban!

A nemrégiben Egerben második áruházát is megnyitó ALDI Magyarország egyedülálló árcsökkentéssel segít a magyar családokon. A vállalat egyrészt több mint kétszáz élelmiszer árát mérsékli tartósan, másrészt szinte valamennyi ruházati termékét egy héten keresztül naponta leárazza, az utolsó napon már minden darab 5 forintért lesz kapható majd. Az Aldi Egerben található áruházai mindegyikében érvényes lesz a hihetetlen akció.

Újabb akcióval bizonyítja elkötelezettségét a magyar vásárlók támogatása iránt az ALDI. Amellett, hogy 1000 forintos kuponokkal egészíti ki a nyugdíjas élelmiszerutalványt, a diszkontlánc több mint 200 élelmiszer árát is tartósan csökkenti. Az árcsökkentéssel érintett termékek széles körében kenyér és pékáru, friss húsok, sajt, zöldségek, gyümölcsök és halak is megtalálhatók, sok termék 20-30%-os kedvezménnyel lesz elérhető. Az Aldi Egerben is odafigyel arra, hogy vásárlói számára a lehető legalacsonyabb árakat kínálja.

Az Aldi Egerben is őrületes akcióval várja majd vásárlóit a héten
Fotó: Huszár Márk

Az élelmiszerek mellett az ALDI szeptember 11-én egyhetes leárazást indít szinte valamennyi ruházati termékére és cipőire. Az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintért lesz kapható, majd napról napra csökkennek az árak: szeptember 12-én 800, 13-án 600, majd 400, 200 és 100 forintért kínálja az áruházlánc a termékeket, míg a hetedik napon, szeptember 17-én csupán 5 forintért lehet új ruhát vagy cipőt vásárolni. A választékban női, férfi és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is gazdára várnak, így biztos, hogy a család minden tagja talál magának újdonságot. A készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet.

Az ALDI Egerben is terjeszkedik

Mint arról nemrég hírt adtunk, az ALDI nemrégiben nyitotta meg a vármegyeszékhely második üzletét az egri Rákóczi úton.

– Diszkontláncként mindig a vásárlók érdekeit tartjuk szem előtt és a lehető legnagyobb támogatást szeretnénk nyújtani nekik a bevásárlások során. A szeptemberben kezdődő árcsökkentésekben népszerű élelmiszerek lesznek tartósan olcsóbbak, míg a ruházati termékek és cipők leárazásával minden vásárló számára szeretnénk a lehető legolcsóbbá tenni az őszi ruhatárfrissítést – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

 

 

