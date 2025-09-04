33 perce
Megnyitott az új Aldi Egerben, ellepték a vásárlók az üzletet + galéria
Sokan álltak sorban reggel a Felsőváros új üzlete előtt csütörtök reggel. Az Aldi új üzlete népszerű a vásárlók körében.
Csütörtökön reggel megnyitotta kapuit az Aldi a Felsővárosban. Eger második Aldi üzlete nagy népszerűségnek örvendett, sok vásárló válogatott a polcok között, megrakott kosarakkal álltak sorban a pénztáraknál.
Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója elmondta, hogy 2008-ban nyitották az első üzletet Magyarországon. Ezek után 14 évvel nyitottak üzletet Egerben.
– Eger mindig egy elsődleges célpont volt, mert érdekes város, hasonló városból származom én is. Az első üzletünk igen népszerű lett, ezért igyekeztünk még jobban kiszolgálni a lakosságot. Ezzel az üzlettel már lefedjük az egész várost – jelentette ki.
Arról is beszélt, hogy az üzletbe belépve először mindent megtalálhatunk, ami a főzéshez szükséges, zöldségek, gyümölcsök, majd a húsfélék következnek.
– A saját vásárlási szokásainkból is tudhatjuk, hogy először a főzéshez szükséges dolgokat keressük, ezért helyeztük el úgy ezeket, hogy rögtön megtalálják a vásárlók. Ezután következnek a tejtermékek. Ha végigsétálunk, akkor találhatunk kozmetikai, higiéniai termékeket is – részletezte.
Elmondta, hogy a zöldség és gyümölcs esetében fő szezonban a kínálat 70 százaléka magyar beszállítóktól érkezik, az állandó kínálatban lévő friss húsok 100 százalékában magyar tartású, vágású és feldolgozású termékek.
Elhangzott, hogy 22 munkahelyet teremtettek az üzlet megnyitásával. A munkavállalóknak van lehetőségük az előrelépésre, fejlődésre, kezdő bérük 8 órás munkaviszony mellett havi bruttó 521 000 forint. Magyarországon még további terveik is vannak, tervezik a hálózat fejlesztését, amely a ma megnyitott egri üzlettel együtt már 185 áruházból áll.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az Aldi számára fontos a fenntarthatóság és a környezet védelme is
Bernhard Haider kifejtette, hogy a fenntarthatóság is fontos. A környezet védelme érdekében elektromos személy- és teherautókat használnak. Szóba kerültek az Aldi Utazás által online kínált utazások is, amelyek közt a legkedveltebbek az Olaszországba, Horvátországba, Ausztriába szervezett utak.
Elmondta, az új üzlet épületében környezetbarát megoldásokat alkalmaztak, például télen az áruhűtés hulladékhőjének felhasználásával fűtik az épületet és a parkolóban tervben van egy e-töltőpont kialakítása is.
– Igyekszünk elkerülni, hogy ki kelljen dobni bármit is. A szépséghibás zöldséget és gyümölcsöt 30-50 százalék kedvezménnyel kínáljuk, illetve bevezettük, hogy az előző este lesütött termékeket másnap délig féláron lehet megvenni. Minden termék, ami tőlünk kikerül, valamilyen módon hasznosul, tavaly több mint 1430 tonna élelmiszert adományoztunk hátrányos helyzetű családok részére a Magyar Élelmiszerbank Egyesület segítségével – hangzott el.
Megnyílt az ALDI a Rákóczi útonFotók: Huszár Márk
A kórházból hazafelé látta meg az egri patakparton, azóta nem is gondol másra! Nem tudni, van-e még remény
Hatalmas botrány Hevesben, maffiamódszerekkel verték át az embereket – durva, mi lett az otthonfelújítási pénzekkel
Védd a házad és az értékeidet, sajnos már Hevesben is készülni kell ezekre a bosszantó betolakodókra