Megnyitott az új Aldi Egerben, ellepték a vásárlók az üzletet + galéria

Csütörtökön reggel megnyitotta kapuit az Aldi a Felsővárosban. Eger második Aldi üzlete nagy népszerűségnek örvendett, sok vásárló válogatott a polcok között, megrakott kosarakkal álltak sorban a pénztáraknál.

Megnyitott az Aldi a Felsővárosban

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója elmondta, hogy 2008-ban nyitották az első üzletet Magyarországon. Ezek után 14 évvel nyitottak üzletet Egerben.

– Eger mindig egy elsődleges célpont volt, mert érdekes város, hasonló városból származom én is. Az első üzletünk igen népszerű lett, ezért igyekeztünk még jobban kiszolgálni a lakosságot. Ezzel az üzlettel már lefedjük az egész várost – jelentette ki.

Arról is beszélt, hogy az üzletbe belépve először mindent megtalálhatunk, ami a főzéshez szükséges, zöldségek, gyümölcsök, majd a húsfélék következnek.

– A saját vásárlási szokásainkból is tudhatjuk, hogy először a főzéshez szükséges dolgokat keressük, ezért helyeztük el úgy ezeket, hogy rögtön megtalálják a vásárlók. Ezután következnek a tejtermékek. Ha végigsétálunk, akkor találhatunk kozmetikai, higiéniai termékeket is – részletezte.