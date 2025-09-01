3 órája
Kiderült, mely szakmákban kereshetsz vagyonokat 2035-ben – a mesterséges intelligencia válaszolt
2035 legjobban fizető szakmáira voltunk kíváncsiak Heves megyében. A lista élén ezek az állások szerepelnek.
Ahogy közeledik a 2035-ös évtized, egyre többen gondolkodnak azon, hogy milyen szakmát érdemes választani a biztos jövő és a magas fizetés érdekében. A technológia gyors fejlődése, az egészségügy és a zöld energia iránti növekvő igény teljesen átalakítja majd a munkaerőpiacot. Most azt nézzük meg, milyen állások és fizetések várhatók Heves vármegyében a legjövedelmezőbbnek a következő években, a mesterséges intelligencia jóslatai alapján.
Az AI szerint ezek lesznek a legjobban fizető állások 2035-ben
Nemcsak a szakma neve számít – a fizetés is sokak számára döntő tényező. A mesterséges intelligencia szerint 2035-re ezekben a területekben lesz a legnagyobb anyagi potenciál. Mutatjuk, mely szakmák számíthatnak kiemelkedő jövedelemre, és mekkora havi nettó bérrel lehet majd kalkulálni:
- Kiberbiztonsági szakember: 800 000 – 1 300 000
- Szoftverfejlesztő és AI-szakértő: 700 000 – 1 200 000
- Mechatronikus és automatizálási technikus: 550 000 – 900 000
- Megújuló energia technikus: 500 000 – 800 000
- Elektromos autószerelő/járműtechnikus: 500 000 – 850 000
- Ápoló és egészségügyi szakdolgozó: 400 000 – 700 000
- Tanár, óvodapedagógus: 400 000 – 700 000
Ennyit visznek haza a hevesiek: nem mindegy, melyik ágazatban dolgozol
Íme a 2035-re várható TOP 10 legkeresettebb szakma
- Szoftverfejlesztő és AI-szakértő
- Kiberbiztonsági szakember
- Mechatronikus és automatizálási technikus
- Megújuló energia szakember
- Elektronikai és elektromos járműtechnikus
- Egészségügyi szakdolgozó, ápoló
- Tanár, oktató, óvodapedagógus
- Genetikai egészségtervező
- Digitális személyiségtervező / AI-tréner
- Logisztikai és ellátási lánc menedzser
A munkaerőpiac folyamatosan változik, és 2035-ben már olyan szakmák is vezető szerephez juthatnak, amelyek ma még alig ismertek. Egy biztos: a technológiai fejlődés, a zöld átállás és az egészségügyi igények alakulása jelentős hatással lesz arra, mely szakmák nyújtanak majd biztos megélhetést és kiemelkedő fizetést. Akik időben felismerik a változó trendeket, nagyobb eséllyel építhetnek jövőálló karriert – akár Heves vármegyében is.
