Kiderült, mely szakmákban kereshetsz vagyonokat 2035-ben – a mesterséges intelligencia válaszolt

2035 legjobban fizető szakmáira voltunk kíváncsiak Heves megyében. A lista élén ezek az állások szerepelnek.

Ahogy közeledik a 2035-ös évtized, egyre többen gondolkodnak azon, hogy milyen szakmát érdemes választani a biztos jövő és a magas fizetés érdekében. A technológia gyors fejlődése, az egészségügy és a zöld energia iránti növekvő igény teljesen átalakítja majd a munkaerőpiacot. Most azt nézzük meg, milyen állások és fizetések várhatók Heves vármegyében a legjövedelmezőbbnek a következő években, a mesterséges intelligencia jóslatai alapján.

szakmák, állás
Az AI szerint a pedagógus szakma lesz az egyik legjobban fizető állás 2035-ben 
Forrás: Shutterstock

Az AI szerint ezek lesznek a legjobban fizető állások 2035-ben

Nemcsak a szakma neve számít – a fizetés is sokak számára döntő tényező. A mesterséges intelligencia szerint 2035-re ezekben a területekben lesz a legnagyobb anyagi potenciál. Mutatjuk, mely szakmák számíthatnak kiemelkedő jövedelemre, és mekkora havi nettó bérrel lehet majd kalkulálni:

  • Kiberbiztonsági szakember: 800 000 – 1 300 000
  • Szoftverfejlesztő és AI-szakértő: 700 000 – 1 200 000
  • Mechatronikus és automatizálási technikus: 550 000 – 900 000
  • Megújuló energia technikus: 500 000 – 800 000
  • Elektromos autószerelő/járműtechnikus: 500 000 – 850 000
  • Ápoló és egészségügyi szakdolgozó: 400 000 – 700 000
  • Tanár, óvodapedagógus: 400 000 – 700 000

Íme a 2035-re várható TOP 10 legkeresettebb szakma

  1. Szoftverfejlesztő és AI-szakértő
  2. Kiberbiztonsági szakember
  3. Mechatronikus és automatizálási technikus
  4. Megújuló energia szakember
  5. Elektronikai és elektromos járműtechnikus
  6. Egészségügyi szakdolgozó, ápoló
  7. Tanár, oktató, óvodapedagógus
  8. Genetikai egészségtervező
  9. Digitális személyiségtervező / AI-tréner
  10. Logisztikai és ellátási lánc menedzser

A munkaerőpiac folyamatosan változik, és 2035-ben már olyan szakmák is vezető szerephez juthatnak, amelyek ma még alig ismertek. Egy biztos: a technológiai fejlődés, a zöld átállás és az egészségügyi igények alakulása jelentős hatással lesz arra, mely szakmák nyújtanak majd biztos megélhetést és kiemelkedő fizetést. Akik időben felismerik a változó trendeket, nagyobb eséllyel építhetnek jövőálló karriert – akár Heves vármegyében is.

 

