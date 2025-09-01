Kiderült, mely szakmákban kereshetsz vagyonokat 2035-ben – a mesterséges intelligencia válaszolt

Ahogy közeledik a 2035-ös évtized, egyre többen gondolkodnak azon, hogy milyen szakmát érdemes választani a biztos jövő és a magas fizetés érdekében. A technológia gyors fejlődése, az egészségügy és a zöld energia iránti növekvő igény teljesen átalakítja majd a munkaerőpiacot. Most azt nézzük meg, milyen állások és fizetések várhatók Heves vármegyében a legjövedelmezőbbnek a következő években, a mesterséges intelligencia jóslatai alapján.

Az AI szerint a pedagógus szakma lesz az egyik legjobban fizető állás 2035-ben

Forrás: Shutterstock

Az AI szerint ezek lesznek a legjobban fizető állások 2035-ben

Nemcsak a szakma neve számít – a fizetés is sokak számára döntő tényező. A mesterséges intelligencia szerint 2035-re ezekben a területekben lesz a legnagyobb anyagi potenciál. Mutatjuk, mely szakmák számíthatnak kiemelkedő jövedelemre, és mekkora havi nettó bérrel lehet majd kalkulálni:

Kiberbiztonsági szakember: 800 000 – 1 300 000

Szoftverfejlesztő és AI-szakértő: 700 000 – 1 200 000

Mechatronikus és automatizálási technikus: 550 000 – 900 000

Megújuló energia technikus: 500 000 – 800 000

Elektromos autószerelő/járműtechnikus: 500 000 – 850 000

Ápoló és egészségügyi szakdolgozó: 400 000 – 700 000

Tanár, óvodapedagógus: 400 000 – 700 000

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!