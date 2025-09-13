Csapdába esett és kétségbeesetten sírt – életet mentettek a füzesabonyi tűzoltók

Péntek délután állatmentéshez riasztották a füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesületet. Egy kóbor kiscica feje beszorult egy járda melletti vízelvezetőbe és szegény nagyon keservesen sírt - írja a Szent Flórián Tűzoltó Egyesület Facebook oldala.

Az állatmentésben a Szent Flórián Tűzoltó Egyesület önkéntesei segítettek.

Forrás: Szent Flórián Tűzoltó Egyesület - Füzesabony / Facebook

A füzesabonyi önkéntes tűzoltók két fővel vonultak ki, és némi furfanggal és kézügyességgel sérülés nélkül sikerült kimenteni a bajbajutott állatot. A cicát az egyik önkéntes tűzoltó bajtárs barátnője fogadta be, így már jó helyen és biztonságban van - olvasható a Szent Flórián Tűzoltó Egyesület közösségi oldalán.

