Régen látott sztárt fotóztak le a gyöngyösi állatkertben! Őt tényleg senkinek sem kell bemutatni – itt a kép

– Mindig örömmel tölt el minket, ha közismert, köztiszteletben álló személy választ minket kikapcsolódásként és elismerően szól munkásságunkról. Ezúton is köszönjük a gesztust! – áll a Gyöngyösi Állatkert által közzétett Facebook bejegyzésben, ahová a közelgő Állatok Világnapja alkalmából az érvényes örökbefogadói szerződéssel rendelkezők ingyenesen léphetnek be.

Fotó: FULOP ILDIKO

Jáksó László, a népszerű egykori tévés személyiség a gyöngyösi állatkertbe látogatott és magára vállalta egy egész csapat mókusmajom nevelésével járó feladatokat.

– Tudtad, hogy több módon támogathatod te is az állatkertet és lehetsz nevelőszülő, vagy felajánlhatod adód 1%-át? Egy jelképes örökbefogadással nem csak munkánkat és az állatok ellátását támogatod, de csodás ajándék lehet születésnapra, évfordulóra, karácsonyra valamely szerettednek, ezáltal egy nagyszerű meglepetés is egyben. Örökbefogadással, felajánlással kapcsolatban keress minket az [email protected] email címen, ahol készséggel tájékoztatunk a lehetőségekről! – foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat a támogatás eme remek formájáról az érdeklődőket.

Akciós belépés az Állatok Világnapja alkalmából

