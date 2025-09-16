A gyermekkori állatkínzás is szóba került a Pedagógus Roadshow-n Egerben

Pedagógus Roadshow-nak adott otthont a Heves Vármegyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola, Kollégium és Könyvtár kedden délután. Az eseményt az Állatvédelmi Témahét kapcsán rendezték, részt vett Milibák-Veres Erika, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója, Vargyasi Viktor Rolandné dr., az Egri Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője, Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója, valamint Somoskői Lilla, a Kossuth Zsuzsa Technikum igazgatója. Előadást tartott Dr. Koska Hedvig, az Állatvédelmi Cselekvési Terv Kidolgozásáért és Végrehajtásáért Felelős Kormánybiztosi Titkárság szakmai vezetője, az Állatvédelmi Témahét projektvezetője. A rendezvényt Milibák-Veres Erika nyitotta meg, aki elmondta, hogy számukra fontos az állatvédelem, a Kossuth Zsuzsa Technikum már 3. évben aktív részese az állatvédelmi témahétnek.

Az állatvédelemről tartott előadást dr. Koska Hedvig Egerben

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Vargyasi Viktor Rolandné dr. köszöntőjében elmondta, hogy az állatvédelem terén is fontos a gyermekek tudásának szélesítése. Az állatvédelem és a környezettudatosság összefügg, az állatok védelme elválaszthatatlan az egészséges ökoszisztémától, azonban nem csak az állatokról szól, hanem a jövő generációinak átadott értékekről is: empátia, felelősségvállalás, elkötelezettség.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Önök azok, akik nap mint nap formálják a gyermekek gondolkozásmódját. Az állatvédelem pedagógiája nemcsak tananyag, hanem szemléletmód, amely a gyermekekben mély nyomot hagyhat

– fejtette ki, majd elmondta, hogy az irodában is jelen van egy terápiás kutya, aki jó hatással van az ott dolgozók mentális jóllétére.

Ballagó Zoltán kifejtette, hogy különleges értéket képvisel ez a program, mert egyszerre szól gyermekekhez és felnőttekhez is. A gyermekek értékrendje, szemléletmódja határozza meg, milyen társadalomban élünk a jövőben. A közösség iránti érzékenységet is erősíti bennük az állatok védelme.

– Az állatvédelem hidat épít a gyermek és a természet, a gyermek és a felelős felnőtté válás között – fogalmazott.