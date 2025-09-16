1 órája
A gyermekkori állatkínzás is szóba került a Pedagógus Roadshow-n Egerben
Pedagógus Roadshow-t tartottak Egerben. Az állatvédelemről tartott előadást dr. Koska Hedvig, az Állatvédelmi Témahét projektvezetője.
Pedagógus Roadshow-nak adott otthont a Heves Vármegyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola, Kollégium és Könyvtár kedden délután. Az eseményt az Állatvédelmi Témahét kapcsán rendezték, részt vett Milibák-Veres Erika, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója, Vargyasi Viktor Rolandné dr., az Egri Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője, Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója, valamint Somoskői Lilla, a Kossuth Zsuzsa Technikum igazgatója. Előadást tartott Dr. Koska Hedvig, az Állatvédelmi Cselekvési Terv Kidolgozásáért és Végrehajtásáért Felelős Kormánybiztosi Titkárság szakmai vezetője, az Állatvédelmi Témahét projektvezetője. A rendezvényt Milibák-Veres Erika nyitotta meg, aki elmondta, hogy számukra fontos az állatvédelem, a Kossuth Zsuzsa Technikum már 3. évben aktív részese az állatvédelmi témahétnek.
Vargyasi Viktor Rolandné dr. köszöntőjében elmondta, hogy az állatvédelem terén is fontos a gyermekek tudásának szélesítése. Az állatvédelem és a környezettudatosság összefügg, az állatok védelme elválaszthatatlan az egészséges ökoszisztémától, azonban nem csak az állatokról szól, hanem a jövő generációinak átadott értékekről is: empátia, felelősségvállalás, elkötelezettség.
Önök azok, akik nap mint nap formálják a gyermekek gondolkozásmódját. Az állatvédelem pedagógiája nemcsak tananyag, hanem szemléletmód, amely a gyermekekben mély nyomot hagyhat
– fejtette ki, majd elmondta, hogy az irodában is jelen van egy terápiás kutya, aki jó hatással van az ott dolgozók mentális jóllétére.
Ballagó Zoltán kifejtette, hogy különleges értéket képvisel ez a program, mert egyszerre szól gyermekekhez és felnőttekhez is. A gyermekek értékrendje, szemléletmódja határozza meg, milyen társadalomban élünk a jövőben. A közösség iránti érzékenységet is erősíti bennük az állatok védelme.
– Az állatvédelem hidat épít a gyermek és a természet, a gyermek és a felelős felnőtté válás között – fogalmazott.
Az állatvédelem fontos a gyermekek nevelésében
Somoskői Lilla a Heol.hu-nak elmondta, hogy már 3. éve vesznek részt az Állatvédelmi Témahét rendezvényén. Már az elmúlt két tanévben is rendeztek olyan napot a diákoknak, amikor a felelős állattartás volt a középpontban.
– Nagyon szeretik a gyerekek. Rendszeresen gyűjtést szervezünk a menhelyen lévő állatoknak, a diákok járnak sétáltatni a menhelyi kutyákat. Fontos, hogy a diákok a felelős állattartást szem előtt tartsák, valamint az is, hogy ezt iskolaként a szakképzésben is képviseljük – jelentette ki.
Cukik, puhák, csillog a szemük és halálukig hálásak, mégis ezrek élnek közülük a menhelyeken
Dr. Koska Hedvig kifejtette, hogy az Állatvédelmi Témahetet 2022-ben indították el, amikor még csak 120 ezer gyermeket regisztráltak, de tavaly már 315 ezer gyermek vet részt a programokon.
– Az a célunk, hogy mindenki megtapasztalja, hogy az állatvédelem nem csak arról szól, hogy kutyákat, macskákat simogatunk, hanem próbáljuk erősíteni a felelős állattartást és azt valljuk, hogy az is felelős állattartó, aki nem tart állatot, mert nem tud megfelelő ellátást biztosítani a számára.
Arról is beszélt, hogy fontos, hogy a pedagógusok felismerjék, hogy a gyermekkori állatkínzás létező jelenség, és emiatt is szükség van is erre a témára az intézmények falain belül.
Tripa Viktória 11.t osztályos tanuló elmondta, hogy számára fontos az állatvédelem. Mind az iskolában, mind otthon is segítenek az állatmenhelynek.
– Az állatvédelem azt is jelenti, hogy szeressük az állatokat, védjük őket, például azzal, hogy tudatosan adunk nekik élelmiszert. A mai világban sokan nem tisztelik az állatokat, pedig ők társak egész életünkben. Fontos, hogy ezt a mai fiatalok is megtanulják – fogalmazott a tanuló.
