Egy egri kislány esete mutatja: akár egy falat is végzetes lehet – már felkészültek minden szülő rémálmára
2025. szeptember 22. és november 6. között ismét megszervezi az „Elsősegélynyújtási ismeretek – A légutat veszélyeztető állapotok és az anaphylaxia" című képzésének gyakorlati alkalmait az Oktatási Hivatal (OH) és az Országos Mentőszolgálat (OMSZ), így idén mintegy 1200 pedagógus készülhet fel az allergiás reakciókkal érintett gyermekek szakszerű ellátására.
A 2x4 órás, elméleti és gyakorlati modulból álló képzésre immár harmadik alkalommal jelentkezhettek a pedagógusok. Az elméleti modult az OMSZ online képzési felületén lehet elvégezni, amelyen az online tananyag is elérhető. Az összesen 42 gyakorlati alkalmon, amelyek az OH pedagógiai oktatási központjai révén az ország 19 vármegyéjében és Budapesten valósulnak meg, a résztvevők tapasztalt mentősök irányításával sajátíthatják el az elsősegélynyújtás alapvető teendőit. A szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy felkészítsék az allergiás reakcióval érintett gyermekek gyors és hatékony ellátására a pedagógusokat, akik gyakorlatot szerezhetnek többek között az autoinjektor használatában is.
Az OH és az OMSZ 2023-ban és 2024-ben is megszervezte a továbbképzést, így az elmúlt két évben mintegy kétezer pedagógus szerzett átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket az allergiás gyermekek szakszerű iskolai támogatásához.
Az allergiás reakció szervezetünk túlérzékenységét jelenti valamilyen tényezőre, mely lehet gyógyszer, étel, pollen, atka, illetve még számtalan egyéb dolog is. Súlyosságukat tekintve két csoportba sorolhatók: az enyhébb esetek legismertebb tünete az urticaria, azaz a csalánkiütés, ami azon kívül, hogy viszketést okoz, komolyabb gondot nem jelent. Természetesen ide lehet sorolni az allergiás rhinitis – az orrnyálkahártya gyulladása – és az asztma betegségcsoportokat, de ezek túlmutatnak az akut ellátáson.
A másik csoport a heveny túlérzékenységi reakció, azaz az anaphylaxia, amely legsúlyosabb esetben drasztikus vérnyomásesést és szervi elégtelenséget okozhat, de halált okozó sokkos állapotig is fajulhat.
– Tünetei igen változatosak, több szervrendszert érintenek, közös tulajdonságuk, hogy percek alatt alakulnak ki és segítség nélkül életveszélyes állapot kialakulását eredményezik: duzzanat az arcon, szemeknél, a száj és a nyelv területén, mely akár életveszélyes gégeödémáig is fajulhat. Ebben az esetben a torokban érzett gombócérzés, idegentest-érzés kórjelző – foglalta össze dr. Gólya Flóra, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézet sürgősségi betegellátó osztályának orvosa.
Mint fogalmazott, ilyen esetben fontos a légzés megfigyelése, mert a sípoló belégzési hang légúti elzáródás veszélyével fenyeget. A doktornő kitért arra is, hogy az emésztő szervrendszert érintő tünetek között szerepelhet a hányinger, hányás és a hasmenés, míg a keringési rendszert érintő tünet a vérnyomás esése következetes tudatzavarral vagy eszméletvesztéssel.
Mit tegyünk, ha heveny, súlyos (anaphylaxiás) allergiás reakcióval találkozunk?
Dr. Gólya Flóra felhívja a figyelmet arra, hogy mentőt minden esetben kell hívni, a szakszerű segítségnyújtást nem lehet elkerülni. Míg a mentők kiérkezésére várakozunk, az alábbi tanácsokat mindenképp javasolt megfogadni:
- az allergiát potenciálisan okozó ágens eltávolítása (például lemosással, rovar fullánkjának kiszedésével, stb.)
- szédülés, sápadtság esetén fektetés, légzési nehézség esetén félig ülő helyzet kialakítása
- ha van a betegnek Epipen-je, azt haladéktalanul be kell adni, nem kell megvárni vele a markáns tüneteket! Nagyon fontos, hogy a comb külső részébe adják, kb 10 centiméter távolságról és 3 másodpercig ott kell tartani! Beadása után is kötelező mentőt hívni!
- keringés, légzésleállás esetén az újraélesztést meg kell kezdeni!
– Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az allergia önmagában nem igényel sürgősségi teendőt. Érdemes a házipatika részeként valamilyen antihisztamint tartani otthon, például Cetirizin tablettát, ami a kellemetlen tüneteket okozó allergiára tökéletes. Persze a kiváltó okot, tényezőt ugyanúgy fel kell kutatni és megszabadulni tőle, adott esetben gyógyszert kell váltani, amiben a háziorvos az elsődlegesen kompetens személy. Illetve legalább ennyire fontos, hogy a sajnos még ma is sokak által ajánlott Calcium pezsgőtabletta és Calcimusc injekció használata nem csak hatástalan az ilyen esetekben, de még súlyosbíthatja is a tüneteket. Használata kifejezetten ellenjavallt – egészítette ki a tudnivalók sorát dr. Gólya Flóra.
Az egri általános iskola felkészült minden eshetőségre
Mint azt dr. Vadász Jolán, az egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola iskolaorvosa elmondta, az intézményben minden rendelkezésre áll a súlyos allergiás reakciót mutató diákok Epipennel történő kezeléséhez akkor is, ha ő maga vagy a védőnő nincs az iskola épületén belül.
– Mindig gondoskodunk arról, hogy az iskolában rendelkezésre álljon az anaphylaxiás sokk esetén szükséges Epipen, s a gyógyszer lejárati idejét is rendszeresen ellenőrizzük, szükség esetén újat rendelünk. Így biztosítjuk, hogy az azonnali segítségre szoruló gyermek – például darázscsípést követően – megkaphassa az életmentő gyógyszert, melyet az intézmény arra kijelölt munkatársai beadhatnak. Az ismeretek felelevenítése érdekében pedig úgynevezett gyakorlópatronokat is beszereztünk, melyekkel a beadás módját lehet gyakorolni, természetesen oltóanyag nélkül – mondta el az iskolaorvos.
Bármikor kialakulhat súlyos allergiás reakció
– A lányom másodikos korában otthon lett rosszul és az anaphylaxiás sokkéhoz nagyon hasonló tünetek jelentkeztek nála. Soha azelőtt és szerencsére azóta sem – pedig mint kiderült, a mogyoró váltotta ki nála ezt az igen súlyos reakciót, és akkoriban a korából kifolyólag soha egyetlen percig sem voltam nyugodt, mert az iskolában nem tudtam kontrollálni, melyik osztálytársa mivel kínálja meg, amit esetleg el is fogad. Betegségtudata nem volt, s bár úgy negyedikes korára már pontosan tudta, mit ehet meg és mit nem, de az a pár átmeneti év számomra nem a nyugalomról szólt. Természetesen szakorvosi javaslatra kaptunk Epipent, amit mindenhová hord magával és az iskolában is van egy, arra az esetre, ha szükség lenne rá. Mivel a használata oktatáshoz kötött, az iskolájában találni kellett egy olyan pedagógust, aki hajlandó elsajátítani az ezzel kapcsolatos tudnivalókat, de természetesen ez nem volt gond senki, így az intézmény számára sem – mondta el Eszter, egy Eger környéki iskola diákjának édesanyja.
