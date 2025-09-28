Egy egri kislány esete mutatja: akár egy falat is végzetes lehet – már felkészültek minden szülő rémálmára

A 2x4 órás, elméleti és gyakorlati modulból álló képzésre immár harmadik alkalommal jelentkezhettek a pedagógusok. Az elméleti modult az OMSZ online képzési felületén lehet elvégezni, amelyen az online tananyag is elérhető. Az összesen 42 gyakorlati alkalmon, amelyek az OH pedagógiai oktatási központjai révén az ország 19 vármegyéjében és Budapesten valósulnak meg, a résztvevők tapasztalt mentősök irányításával sajátíthatják el az elsősegélynyújtás alapvető teendőit. A szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy felkészítsék az allergiás reakcióval érintett gyermekek gyors és hatékony ellátására a pedagógusokat, akik gyakorlatot szerezhetnek többek között az autoinjektor használatában is.

Az allergiás reakciók lehetnek pusztán kellemetlenek, de akár életveszélyesek is.

Fotó: Kállai Márton

Az OH és az OMSZ 2023-ban és 2024-ben is megszervezte a továbbképzést, így az elmúlt két évben mintegy kétezer pedagógus szerzett átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket az allergiás gyermekek szakszerű iskolai támogatásához.

Az allergiás reakció szervezetünk túlérzékenységét jelenti valamilyen tényezőre, mely lehet gyógyszer, étel, pollen, atka, illetve még számtalan egyéb dolog is. Súlyosságukat tekintve két csoportba sorolhatók: az enyhébb esetek legismertebb tünete az urticaria, azaz a csalánkiütés, ami azon kívül, hogy viszketést okoz, komolyabb gondot nem jelent. Természetesen ide lehet sorolni az allergiás rhinitis – az orrnyálkahártya gyulladása – és az asztma betegségcsoportokat, de ezek túlmutatnak az akut ellátáson.