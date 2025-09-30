szeptember 30., kedd

Alpaka

Ennek a kis hevesi csöppségnek sürgős segítségre van szüksége

Egy hevesi hölgy egy váratlan helyzet miatt fordult segítségért a közösségi médiához. A történet középpontjában egy újszülött alpaka áll.

Heol.hu

Kozma Mónika a közösségi médián keresztül kér segítséget, ugyanis alpaka született nála és sürgősen szükség lenne friss kecsketejre a táplálásához.

A kis alpaka miatt sürgős segítséget kérnek – azonnali táplálásra van szükség.
Forrás: Kozma Mónika/Facebook

A posztoló azt kéri, hogy ha esetleg ismersz valakit a környéken, aki árul kecsketejet akkor mindenképp írj neki privátban, vagy hívd fel.

 


 

