Ennek a kis hevesi csöppségnek sürgős segítségre van szüksége

Kozma Mónika a közösségi médián keresztül kér segítséget, ugyanis alpaka született nála és sürgősen szükség lenne friss kecsketejre a táplálásához.

Forrás: Kozma Mónika/Facebook

A posztoló azt kéri, hogy ha esetleg ismersz valakit a környéken, aki árul kecsketejet akkor mindenképp írj neki privátban, vagy hívd fel.