Ennek a kis hevesi csöppségnek sürgős segítségre van szüksége
Egy hevesi hölgy egy váratlan helyzet miatt fordult segítségért a közösségi médiához. A történet középpontjában egy újszülött alpaka áll.
Kozma Mónika a közösségi médián keresztül kér segítséget, ugyanis alpaka született nála és sürgősen szükség lenne friss kecsketejre a táplálásához.
A posztoló azt kéri, hogy ha esetleg ismersz valakit a környéken, aki árul kecsketejet akkor mindenképp írj neki privátban, vagy hívd fel.
