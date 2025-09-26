szeptember 26., péntek

Éjjel érkeznek

2 órája

Aludni akarsz? Október elején nem biztos, hogy sikerül ezeken a településeken Hevesben

Újra zajosak lesznek az éjszakák Heves vármegyében.

Aludni akarsz? Október elején nem biztos, hogy sikerül! Éjszakai karbantartás zavarhatja a nyugalmat Hevesben

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A MÁV tájékoztatása szerint október 1-jén, 2-án és 6-án, éjszakánként 22 és 4 óra között zajjal járó karbantartási munkákat végeznek a Kál-Kápolna és Füzesabony közötti vasúti szakaszon.

A vasúttársaság előre tervezett munkálatai idején megnövekedett zajterhelésre lehet számítani, ezért a lakosság megértését és türelmét kérik.

 

