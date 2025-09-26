Aludni akarsz? Október elején nem biztos, hogy sikerül ezeken a településeken Hevesben

Éjjel érkeznek
Újra zajosak lesznek az éjszakák Heves vármegyében.
Aludni akarsz? Október elején nem biztos, hogy sikerül! Éjszakai karbantartás zavarhatja a nyugalmat Hevesben
A MÁV tájékoztatása szerint október 1-jén, 2-án és 6-án, éjszakánként 22 és 4 óra között zajjal járó karbantartási munkákat végeznek a Kál-Kápolna és Füzesabony közötti vasúti szakaszon.
A vasúttársaság előre tervezett munkálatai idején megnövekedett zajterhelésre lehet számítani, ezért a lakosság megértését és türelmét kérik.
