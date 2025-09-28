szeptember 28., vasárnap

Emlékest

46 perce

Apor Elemérre, a város első szabadon választott díszpolgárára emlékeznek

Címkék#publicista#díszpolgár#Bródy Sándor Könyvtár

Az Egri Cifra Hóstyai Kultúrkör és az Eventus Művészeti Szakgimnázium szervezésében 2025. október 1-jén 17 órától Apor Elemér emlékestet tartanak. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet Eger város első szabadon választott díszpolgára munkásságára és összefogásra szólítson fel az író, költő, publicista síremlékének felállítására.

Makó-Szabó Diána

Dr. Kapor Elemér, vagy ahogy írói álnevén ismerték, Apor Elemér 25 évvel ezelőtt hunyt el. Sírján a mai napig az a fából készült kereszt hirdeti a nevét, mely még a temetésekor került oda. 

Apor Elemér
Apor Elemér alakját is felidézik majd a róla megemlékező emlékesten. Cél, hogy méltó síremléket kaphasson halálának 25.  évfordulójára
Forrás: Bródy Sándor Könyvtár

A rendezvény célja, hogy ezen változtasson, s a vármegyeszékhelyünk elismert egykori polgára hozzá méltó síremléket kaphasson – utolsó nyughelyéül.

Apor Elemér művei is megjelennek majd

– Az iskolánk alapítványának e célra létrehozni kívánt alszámlájára gyűjtjük majd a beérkező adományokat, melyet teljes egészében a síremlék elkészíttetésére fordítunk majd. Az emlékesten egyébként egy interaktív műsor keretében idézzük majd fel méltán ismert írónk, költőnk és publicistánk műveit, korának legfontosabb időszakait, ezzel is felidézve kora hangulatát s az ő személyét. Az est során számos ismert művész is közreműködik, sőt, maga Apor Elemér hangját is hallhatják majd az egybegyűltek egy felvételen – mondta el lapunk kérdésére Sajtos Attila, az Eventus Művészeti Szakgimnázium alapítója, igazgatója.

 

 

