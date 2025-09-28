Apor Elemérre, a város első szabadon választott díszpolgárára emlékeznek

Dr. Kapor Elemér, vagy ahogy írói álnevén ismerték, Apor Elemér 25 évvel ezelőtt hunyt el. Sírján a mai napig az a fából készült kereszt hirdeti a nevét, mely még a temetésekor került oda.

Apor Elemér alakját is felidézik majd a róla megemlékező emlékesten. Cél, hogy méltó síremléket kaphasson halálának 25. évfordulójára

Forrás: Bródy Sándor Könyvtár

A rendezvény célja, hogy ezen változtasson, s a vármegyeszékhelyünk elismert egykori polgára hozzá méltó síremléket kaphasson – utolsó nyughelyéül.

Apor Elemér művei is megjelennek majd

– Az iskolánk alapítványának e célra létrehozni kívánt alszámlájára gyűjtjük majd a beérkező adományokat, melyet teljes egészében a síremlék elkészíttetésére fordítunk majd. Az emlékesten egyébként egy interaktív műsor keretében idézzük majd fel méltán ismert írónk, költőnk és publicistánk műveit, korának legfontosabb időszakait, ezzel is felidézve kora hangulatát s az ő személyét. Az est során számos ismert művész is közreműködik, sőt, maga Apor Elemér hangját is hallhatják majd az egybegyűltek egy felvételen – mondta el lapunk kérdésére Sajtos Attila, az Eventus Művészeti Szakgimnázium alapítója, igazgatója.