Apor Elemérre, a város első szabadon választott díszpolgárára emlékeznek
Az Egri Cifra Hóstyai Kultúrkör és az Eventus Művészeti Szakgimnázium szervezésében 2025. október 1-jén 17 órától Apor Elemér emlékestet tartanak. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet Eger város első szabadon választott díszpolgára munkásságára és összefogásra szólítson fel az író, költő, publicista síremlékének felállítására.
Dr. Kapor Elemér, vagy ahogy írói álnevén ismerték, Apor Elemér 25 évvel ezelőtt hunyt el. Sírján a mai napig az a fából készült kereszt hirdeti a nevét, mely még a temetésekor került oda.
A rendezvény célja, hogy ezen változtasson, s a vármegyeszékhelyünk elismert egykori polgára hozzá méltó síremléket kaphasson – utolsó nyughelyéül.
Apor Elemér művei is megjelennek majd
– Az iskolánk alapítványának e célra létrehozni kívánt alszámlájára gyűjtjük majd a beérkező adományokat, melyet teljes egészében a síremlék elkészíttetésére fordítunk majd. Az emlékesten egyébként egy interaktív műsor keretében idézzük majd fel méltán ismert írónk, költőnk és publicistánk műveit, korának legfontosabb időszakait, ezzel is felidézve kora hangulatát s az ő személyét. Az est során számos ismert művész is közreműködik, sőt, maga Apor Elemér hangját is hallhatják majd az egybegyűltek egy felvételen – mondta el lapunk kérdésére Sajtos Attila, az Eventus Művészeti Szakgimnázium alapítója, igazgatója.
