Rendkívüli áramszünetek béníthatják meg Egert, több ügyfélszolgálat sem lesz elérhető
Az EVAT Zrt. több napra is rendkívüli leállásokat jelentett be technikai okok és hálózatkarbantartás miatt. Bizonyos ügyfélszolgálatok zárva tartanak, és több helyszínen áramszünet is várható.
Az EVAT Zrt. tájékoztatja ügyfeleit és partnereit, hogy a következő napokban több alkalommal is rendkívüli leállásokra kell számítani technikai okok, illetve az áramszolgáltató MVM által végzett hálózatkarbantartás miatt. Több ügyfélszolgálat nem fog üzemelni, és áramszünetre is lehet számítani - olvasható az EVAT Zrt. sajtóközleményében.
Áramszünet miatt több egri intézmény is zárva tart a napokban
Szeptember 12-én (pénteken) az EVAT Zrt. nem tart ügyfélfogadást. Ezen a napon nem működik a Lakás- és Hátralékkezelési Ügyfélszolgálat, a Parkolási Ügyfélszolgálat és a Fűtőmű Ügyfélszolgálat sem fogad ügyfeleket. Zárva tart továbbá a Kopcsik Marcipánia, a Tűzoltó Múzeum és a Tűztorony Játszóház is. A leállástól függetlenül a földfelszíni parkolóellenőrzést az EVAT Zrt. munkatársai a bevett rend szerint ellátják, a parkolóházak normál rend szerint üzemelnek, valamint a Katona téri Piaccsarnok is fogad majd vásárlókat - részletezik.
Korábban megírtuk, hogy szeptember 15-én (hétfőn) előreláthatóan áramszünet lesz a Eger belvárosának egyes részein. A Zalár József utcai székház is érintett ez ügyben, ezért ezen a napon az épületben működő lakás- és hátralékkezelési ügyfélszolgálat és a parkolási ügyfélszolgálat zárva tart. Azt is érdemes tudni, hogy az említett napon zárva tart a Katona téri piac és a Piaccsarnok, valamint a Katona téri Parkolóházban a sorompókat tartósan felnyitják, így a parkolás a létesítményben ezen időszak alatt ingyenes lesz - fogalmaznak.
Nem lesz áram az egri belváros egy részén, ügyfélszolgálat is szünetel
A leállástól függetlenül a Fűtőmű Ügyfélszolgálat, a Kertész utcai Parkolóház, a Kopcsik Marcipánia, a Tűzoltó Múzeum és a Tűztorony Játszóház normál rend szerint üzemel majd. A földfelszíni parkolóellenőrzést az EVAT Zrt. munkatársai a megszokott rendben végzik. Szeptember 18-án (csütörtökön) áramszünet miatt a Kopcsik Marcipánia ezen a napon ismét zárva tart - írják.
Fontos információ az ingatlanértékesítési licit kapcsán
A szeptember 12-ei és szeptember 15-ei leállások idején az EVAT Zrt. ügyfelei a szeptember 17-én 10:00 órakor tartandó ingatlanértékesítési licittel kapcsolatban kérdéseiket és a megtekintéshez szükséges időpontfoglalásaikat a +36 30 596 7018 telefonszámon működő ideiglenes információs vonalon tehetik meg - részletezik.
