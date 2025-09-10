Rendkívüli áramszünetek béníthatják meg Egert, több ügyfélszolgálat sem lesz elérhető

Az EVAT Zrt. tájékoztatja ügyfeleit és partnereit, hogy a következő napokban több alkalommal is rendkívüli leállásokra kell számítani technikai okok, illetve az áramszolgáltató MVM által végzett hálózatkarbantartás miatt. Több ügyfélszolgálat nem fog üzemelni, és áramszünetre is lehet számítani - olvasható az EVAT Zrt. sajtóközleményében.

Bizonyos ügyfélszolgálatok zárva tartanak, és több helyszínen áramszünet is várható Egerben

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Áramszünet miatt több egri intézmény is zárva tart a napokban

Szeptember 12-én (pénteken) az EVAT Zrt. nem tart ügyfélfogadást. Ezen a napon nem működik a Lakás- és Hátralékkezelési Ügyfélszolgálat, a Parkolási Ügyfélszolgálat és a Fűtőmű Ügyfélszolgálat sem fogad ügyfeleket. Zárva tart továbbá a Kopcsik Marcipánia, a Tűzoltó Múzeum és a Tűztorony Játszóház is. A leállástól függetlenül a földfelszíni parkolóellenőrzést az EVAT Zrt. munkatársai a bevett rend szerint ellátják, a parkolóházak normál rend szerint üzemelnek, valamint a Katona téri Piaccsarnok is fogad majd vásárlókat - részletezik.

Korábban megírtuk, hogy szeptember 15-én (hétfőn) előreláthatóan áramszünet lesz a Eger belvárosának egyes részein. A Zalár József utcai székház is érintett ez ügyben, ezért ezen a napon az épületben működő lakás- és hátralékkezelési ügyfélszolgálat és a parkolási ügyfélszolgálat zárva tart. Azt is érdemes tudni, hogy az említett napon zárva tart a Katona téri piac és a Piaccsarnok, valamint a Katona téri Parkolóházban a sorompókat tartósan felnyitják, így a parkolás a létesítményben ezen időszak alatt ingyenes lesz - fogalmaznak.