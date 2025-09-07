szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Villany, lekapcs!

3 órája

Ezeken a napokon ne tervezz semmi fontosat, amihez áram kell – Hevesben több településen lesz áramszünet jövőhéten

Címkék#áramszünet#MVM#áram

Heves vármegye több településén áramszünet várható a jövőhéten. Mutatjuk, pontosan hol és mikor kapcsolják le a villanyt az MVM tervei szerint.

Heol.hu

Az MVM tájékoztatása szerint a következő időszakban tervezett áramszünetekre kell számítani Heves vármegyében. A szolgáltató hangsúlyozza, hogy kiemelten fontos számukra az áramellátás biztonságának folyamatos garantálása, ezért időnként elengedhetetlenek a karbantartással járó, ideiglenes áramszünetek. Minden esetben egyedileg vizsgálják meg, hogy ellátásbiztonsági szempontból halasztható-e a karbantartás, illetve azt is figyelembe veszik, hogy a tervezett áramszünet milyen hatással lenne például iskolák vagy kórházak működésére. A nem halasztható munkálatok esetén az ellátás nélküli időtartamot a lehető legrövidebbre igyekeznek csökkenteni - írja a szolgáltató. Az MVM térképe alapján összegyűjtöttük, hol várható áramszünet jövő héten Heves vármegyében.

Karbantartás miatt több helyen is áramszünet lesz jövőhéten Hevesben
Karbantartás miatt több helyen is áramszünet lesz jövőhéten Hevesben
Forrás: MW-Archív 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az áramszünet Hevesben a következők szerint alakul:

Az alábbi településeken kell készülni áramszünetre, azonban érdemes figyelni a térképet, hiszen változhatnak az időpontok.

Markaz

2025.09.08. 9:00 - 16:00

  • Fenyő utca 1, 4-9, 13, 16-17, 22, 25-26
  • FENYŐ utca 1081
  • Fenyőfa utca 20
  • Hársfa utca 2-26
  • Hrsz. utca 1001
  • Lila akác utca 5-6, 12, 15, 1106
  • Lilaakác utca 15, 5000
  • Nyírfa utca 1-6, 10-24
  • Rózsa utca 2-9
  • Tópart utca 1486
  • Tóparti körút 4/B-7/8, 30-36, 57-59, 63, 71, 75, 91, 97, 106, 124, 132, 138, 142, 1013, 1103, 1123, 1464, 5000

Erdőtelek

2025.09.09. 8:00 - 16:00

  • Boconád Külterület 0117/5
  • Tarnabod Külterület 030
  • Tarnabod Külterület utca 029/16

Ecséd

2025.09.08. 9:00 - 14:00

  • Akácfa utca 28
  • Arany János utca 1-36
  • Bercsényi Miklós utca 1-31
  • Hársfa utca 1-34
  • Nyárfa utca 1-32
  • Toldi Miklós utca 1-3
  • Zrínyi Miklós utca 3-13, 17/1-21

2025.09.08. 8:00 - 16:00

2025.09.10. 8:00 - 16:00

2025.09.17. 8:00 - 16:00

  • Tabán utca 30
  • Akácfa utca 92-102, 106-118, 175-177
  • Tabán utca 5-31, 34-67

Eger

2025.09.10. 8:00 - 15:00

  • Árpád utca 6-8
  • Mátyás király út 2-4
  • Farkasvölgy utca 6-23
  • Koszorú utca 1-53, 57, 63
  • Arany János utca 2-37
  • Árpád utca 66-70/7
  • Blaskovics Gyula utca 3-12
  • Gyöngy utca 1-6
  • Hrsz. utca 7480
  • Kapás utca 58
  • Koháry István utca 2-31, 35
  • Rajner Károly utca 77
  • Remenyik Zsigmond utca 5/g
  • Szederkényi Nándor utca 1-68
  • Szederkényi út 38
  • Szvorényi József utca 10-75
  • Berze Nagy János utca 1-11, 5000
  • Kiskanda utca 1-14
  • Kolozsvári utca 45-45/13
  • Mátyás király út 106-108/1

Hatvan

2025.09.11. 8:00 - 16:00

  • Külterület 0310/23
  • Turai út 0312/57

Boldog

2025.09.12. 8:00 - 13:00

  • Ady Endre út 1-36
  • Honvéd út 1-78
  • Pacsirta út 1-69
  • Szabadság út 1-51
  • Tabán út 36
  • Turai út 4/A

2025.09.12. 11:00 - 16:00

  • Árpád út 1-26
  • Béke köz 1-15
  • Béke út 1-65
  • Hunyadi János út 13-27
  • Rákóczi út 1-25
  • Virág út 20-30
  • Zrínyi út 1-13, 17

Gyöngyöspata

2025.09.09. 7:00 - 12:00

  • István király utca 2-16
  • Mátyás király utca 1-32, 36
  • Széchenyi út 1-27

Apc

2025.09.09. 11:00 - 15:00

  • Árpád út 1-63
  • Bethlen Gábor út 22-34, 39-41, 45-47
  • Erzsébet utca 1-33, 39
  • József Attila utca 43
  • Kisér utca 2
  • Kossuth Lajos utca 052
  • KÖLCSEY FERENC utca 1/a
  • Kölcsey Ferenc utca 1-9, 12
  • Rózsa köz 1-5, 9
  • Rózsa út 11
  • Rózsa utca 2-4, 7, 10-33, 37-45
  • Sport utca 1-19
  • Szent István tér 4
  • Szineg major 0174

2025.09.11. 11:00 - 15:00

  • Ady Endre utca 1-14, 18-24
  • Barátság út 1-20
  • Harkály utca 1a-8
  • Petőfi Sándor út 9-80
  • Rákóczi Ferenc út 22
  • Szabadság út 1-12, 15-23

2025.09.11. 7:00 - 12:00

  • Árok utca 1-19
  • Bethlen Gábor út 1-2
  • Dobó István utca 1-33
  • Erzsébet tér 1-23, 984
  • Fő út 1-27
  • Hunyadi László utca 1-4, 7-46
  • Kossuth Lajos utca 6-7, 10-21, 067 hrsz
  • Petőfi Sándor út 1-22, 1001
  • Rákóczi Ferenc út 1-29, 33-43
  • Rákóczi Ferenc utca 341

Heréd

2025.09.11. 8:00 - 13:00

  • Csap utca 1-5
  • Heves Megyei Vízmű Zrt. utca 65
  • Hrsz. utca 841/2
  • Ifjúság utca 2, 5, 8-20, 24, 34-36, 40, 093/21, 859/12, 863
  • Ifjúság utca 7
  • Kápolna utca 37-41, 795/5
  • Köztársaság utca 1-44
  • Rákóczi Ferenc út 1b-50
  • Szőlőhegy utca 2-6, 10, 832/3
  • Temető utca 2-6, 10, 829, 842

Az MVM térképén mindig friss infókat olvashat a várható áramszünetekről!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu