Ezeken a napokon ne tervezz semmi fontosat, amihez áram kell – Hevesben több településen lesz áramszünet jövőhéten

Az MVM tájékoztatása szerint a következő időszakban tervezett áramszünetekre kell számítani Heves vármegyében. A szolgáltató hangsúlyozza, hogy kiemelten fontos számukra az áramellátás biztonságának folyamatos garantálása, ezért időnként elengedhetetlenek a karbantartással járó, ideiglenes áramszünetek. Minden esetben egyedileg vizsgálják meg, hogy ellátásbiztonsági szempontból halasztható-e a karbantartás, illetve azt is figyelembe veszik, hogy a tervezett áramszünet milyen hatással lenne például iskolák vagy kórházak működésére. A nem halasztható munkálatok esetén az ellátás nélküli időtartamot a lehető legrövidebbre igyekeznek csökkenteni - írja a szolgáltató. Az MVM térképe alapján összegyűjtöttük, hol várható áramszünet jövő héten Heves vármegyében.

Karbantartás miatt több helyen is áramszünet lesz jövőhéten Hevesben

Az áramszünet Hevesben a következők szerint alakul:

Az alábbi településeken kell készülni áramszünetre, azonban érdemes figyelni a térképet, hiszen változhatnak az időpontok.

Markaz

2025.09.08. 9:00 - 16:00

Fenyő utca 1, 4-9, 13, 16-17, 22, 25-26

FENYŐ utca 1081

Fenyőfa utca 20

Hársfa utca 2-26

Hrsz. utca 1001

Lila akác utca 5-6, 12, 15, 1106

Lilaakác utca 15, 5000

Nyírfa utca 1-6, 10-24

Rózsa utca 2-9

Tópart utca 1486

Tóparti körút 4/B-7/8, 30-36, 57-59, 63, 71, 75, 91, 97, 106, 124, 132, 138, 142, 1013, 1103, 1123, 1464, 5000

Erdőtelek

2025.09.09. 8:00 - 16:00

Boconád Külterület 0117/5

Tarnabod Külterület 030

Tarnabod Külterület utca 029/16

Ecséd

2025.09.08. 9:00 - 14:00

Akácfa utca 28

Arany János utca 1-36

Bercsényi Miklós utca 1-31

Hársfa utca 1-34

Nyárfa utca 1-32

Toldi Miklós utca 1-3

Zrínyi Miklós utca 3-13, 17/1-21

2025.09.08. 8:00 - 16:00

2025.09.10. 8:00 - 16:00

2025.09.17. 8:00 - 16:00

Tabán utca 30

Akácfa utca 92-102, 106-118, 175-177

Tabán utca 5-31, 34-67

Eger

2025.09.10. 8:00 - 15:00

Árpád utca 6-8

Mátyás király út 2-4

Farkasvölgy utca 6-23

Koszorú utca 1-53, 57, 63

Arany János utca 2-37

Árpád utca 66-70/7

Blaskovics Gyula utca 3-12

Gyöngy utca 1-6

Hrsz. utca 7480

Kapás utca 58

Koháry István utca 2-31, 35

Rajner Károly utca 77

Remenyik Zsigmond utca 5/g

Szederkényi Nándor utca 1-68

Szederkényi út 38

Szvorényi József utca 10-75

Berze Nagy János utca 1-11, 5000

Kiskanda utca 1-14

Kolozsvári utca 45-45/13

Mátyás király út 106-108/1

Hatvan

2025.09.11. 8:00 - 16:00

Külterület 0310/23

Turai út 0312/57

Boldog

2025.09.12. 8:00 - 13:00

Ady Endre út 1-36

Honvéd út 1-78

Pacsirta út 1-69

Szabadság út 1-51

Tabán út 36

Turai út 4/A

2025.09.12. 11:00 - 16:00

Árpád út 1-26

Béke köz 1-15

Béke út 1-65

Hunyadi János út 13-27

Rákóczi út 1-25

Virág út 20-30

Zrínyi út 1-13, 17

Gyöngyöspata

2025.09.09. 7:00 - 12:00

István király utca 2-16

Mátyás király utca 1-32, 36

Széchenyi út 1-27

Apc

2025.09.09. 11:00 - 15:00

Árpád út 1-63

Bethlen Gábor út 22-34, 39-41, 45-47

Erzsébet utca 1-33, 39

József Attila utca 43

Kisér utca 2

Kossuth Lajos utca 052

KÖLCSEY FERENC utca 1/a

Kölcsey Ferenc utca 1-9, 12

Rózsa köz 1-5, 9

Rózsa út 11

Rózsa utca 2-4, 7, 10-33, 37-45

Sport utca 1-19

Szent István tér 4

Szineg major 0174

2025.09.11. 11:00 - 15:00

Ady Endre utca 1-14, 18-24

Barátság út 1-20

Harkály utca 1a-8

Petőfi Sándor út 9-80

Rákóczi Ferenc út 22

Szabadság út 1-12, 15-23

2025.09.11. 7:00 - 12:00

Árok utca 1-19

Bethlen Gábor út 1-2

Dobó István utca 1-33

Erzsébet tér 1-23, 984

Fő út 1-27

Hunyadi László utca 1-4, 7-46

Kossuth Lajos utca 6-7, 10-21, 067 hrsz

Petőfi Sándor út 1-22, 1001

Rákóczi Ferenc út 1-29, 33-43

Rákóczi Ferenc utca 341

Heréd

2025.09.11. 8:00 - 13:00

Csap utca 1-5

Heves Megyei Vízmű Zrt. utca 65

Hrsz. utca 841/2

Ifjúság utca 2, 5, 8-20, 24, 34-36, 40, 093/21, 859/12, 863

Ifjúság utca 7

Kápolna utca 37-41, 795/5

Köztársaság utca 1-44

Rákóczi Ferenc út 1b-50

Szőlőhegy utca 2-6, 10, 832/3

Temető utca 2-6, 10, 829, 842

