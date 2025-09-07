3 órája
Ezeken a napokon ne tervezz semmi fontosat, amihez áram kell – Hevesben több településen lesz áramszünet jövőhéten
Heves vármegye több településén áramszünet várható a jövőhéten. Mutatjuk, pontosan hol és mikor kapcsolják le a villanyt az MVM tervei szerint.
Az MVM tájékoztatása szerint a következő időszakban tervezett áramszünetekre kell számítani Heves vármegyében. A szolgáltató hangsúlyozza, hogy kiemelten fontos számukra az áramellátás biztonságának folyamatos garantálása, ezért időnként elengedhetetlenek a karbantartással járó, ideiglenes áramszünetek. Minden esetben egyedileg vizsgálják meg, hogy ellátásbiztonsági szempontból halasztható-e a karbantartás, illetve azt is figyelembe veszik, hogy a tervezett áramszünet milyen hatással lenne például iskolák vagy kórházak működésére. A nem halasztható munkálatok esetén az ellátás nélküli időtartamot a lehető legrövidebbre igyekeznek csökkenteni - írja a szolgáltató. Az MVM térképe alapján összegyűjtöttük, hol várható áramszünet jövő héten Heves vármegyében.
Az áramszünet Hevesben a következők szerint alakul:
Az alábbi településeken kell készülni áramszünetre, azonban érdemes figyelni a térképet, hiszen változhatnak az időpontok.
Markaz
2025.09.08. 9:00 - 16:00
- Fenyő utca 1, 4-9, 13, 16-17, 22, 25-26
- FENYŐ utca 1081
- Fenyőfa utca 20
- Hársfa utca 2-26
- Hrsz. utca 1001
- Lila akác utca 5-6, 12, 15, 1106
- Lilaakác utca 15, 5000
- Nyírfa utca 1-6, 10-24
- Rózsa utca 2-9
- Tópart utca 1486
- Tóparti körút 4/B-7/8, 30-36, 57-59, 63, 71, 75, 91, 97, 106, 124, 132, 138, 142, 1013, 1103, 1123, 1464, 5000
Erdőtelek
2025.09.09. 8:00 - 16:00
- Boconád Külterület 0117/5
- Tarnabod Külterület 030
- Tarnabod Külterület utca 029/16
Ecséd
2025.09.08. 9:00 - 14:00
- Akácfa utca 28
- Arany János utca 1-36
- Bercsényi Miklós utca 1-31
- Hársfa utca 1-34
- Nyárfa utca 1-32
- Toldi Miklós utca 1-3
- Zrínyi Miklós utca 3-13, 17/1-21
2025.09.08. 8:00 - 16:00
2025.09.10. 8:00 - 16:00
2025.09.17. 8:00 - 16:00
- Tabán utca 30
- Akácfa utca 92-102, 106-118, 175-177
- Tabán utca 5-31, 34-67
Eger
2025.09.10. 8:00 - 15:00
- Árpád utca 6-8
- Mátyás király út 2-4
- Farkasvölgy utca 6-23
- Koszorú utca 1-53, 57, 63
- Arany János utca 2-37
- Árpád utca 66-70/7
- Blaskovics Gyula utca 3-12
- Gyöngy utca 1-6
- Hrsz. utca 7480
- Kapás utca 58
- Koháry István utca 2-31, 35
- Rajner Károly utca 77
- Remenyik Zsigmond utca 5/g
- Szederkényi Nándor utca 1-68
- Szederkényi út 38
- Szvorényi József utca 10-75
- Berze Nagy János utca 1-11, 5000
- Kiskanda utca 1-14
- Kolozsvári utca 45-45/13
- Mátyás király út 106-108/1
Hatvan
2025.09.11. 8:00 - 16:00
- Külterület 0310/23
- Turai út 0312/57
Boldog
2025.09.12. 8:00 - 13:00
- Ady Endre út 1-36
- Honvéd út 1-78
- Pacsirta út 1-69
- Szabadság út 1-51
- Tabán út 36
- Turai út 4/A
2025.09.12. 11:00 - 16:00
- Árpád út 1-26
- Béke köz 1-15
- Béke út 1-65
- Hunyadi János út 13-27
- Rákóczi út 1-25
- Virág út 20-30
- Zrínyi út 1-13, 17
Gyöngyöspata
2025.09.09. 7:00 - 12:00
- István király utca 2-16
- Mátyás király utca 1-32, 36
- Széchenyi út 1-27
Apc
2025.09.09. 11:00 - 15:00
- Árpád út 1-63
- Bethlen Gábor út 22-34, 39-41, 45-47
- Erzsébet utca 1-33, 39
- József Attila utca 43
- Kisér utca 2
- Kossuth Lajos utca 052
- KÖLCSEY FERENC utca 1/a
- Kölcsey Ferenc utca 1-9, 12
- Rózsa köz 1-5, 9
- Rózsa út 11
- Rózsa utca 2-4, 7, 10-33, 37-45
- Sport utca 1-19
- Szent István tér 4
- Szineg major 0174
2025.09.11. 11:00 - 15:00
- Ady Endre utca 1-14, 18-24
- Barátság út 1-20
- Harkály utca 1a-8
- Petőfi Sándor út 9-80
- Rákóczi Ferenc út 22
- Szabadság út 1-12, 15-23
2025.09.11. 7:00 - 12:00
- Árok utca 1-19
- Bethlen Gábor út 1-2
- Dobó István utca 1-33
- Erzsébet tér 1-23, 984
- Fő út 1-27
- Hunyadi László utca 1-4, 7-46
- Kossuth Lajos utca 6-7, 10-21, 067 hrsz
- Petőfi Sándor út 1-22, 1001
- Rákóczi Ferenc út 1-29, 33-43
- Rákóczi Ferenc utca 341
Heréd
2025.09.11. 8:00 - 13:00
- Csap utca 1-5
- Heves Megyei Vízmű Zrt. utca 65
- Hrsz. utca 841/2
- Ifjúság utca 2, 5, 8-20, 24, 34-36, 40, 093/21, 859/12, 863
- Ifjúság utca 7
- Kápolna utca 37-41, 795/5
- Köztársaság utca 1-44
- Rákóczi Ferenc út 1b-50
- Szőlőhegy utca 2-6, 10, 832/3
- Temető utca 2-6, 10, 829, 842
