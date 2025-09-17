19 perce
Szinte a fél megyében lekapcsolják az áramot, még az orvosi rendelés is szünetel!
Szeptember 17 és 21. között több Heves vármegyei településen is előre tervezett áramszünet lesz. Az áramszünet valahol az orvosi rendelést is érinti. Mutatjuk, melyik utcákban várható üzemszünet a héten a megyében!
Az mvmemaszhalozat.hu oldalán közzétett adatokból kiderül, hogy a településeden mikor és hol számíthatsz áramszünetre. Érdemes előre felkészülni az áramszünetre, hogy elkerülhetők legyenek a kellemetlenségek.
Az orvosi ellátást is érinti az áramszünet
Csütörtökön áramszünet lesz Vécsen, ami érinti az orvosi rendelést, amely 13-14 óráig telefonon lesz elérhető, a lenti telefonszámok valamelyikén. A Posta nyitvatartása változatlan marad, de az ügyintézési lehetőségek az áramszünet idején korlátozottak – számolt be az áramszünet miatti kimaradásokról a vécsi önkormányzat Facebook-oldalán.
Az áramszünetben érintett címek
Eger:
Balassi Bálint utca 1-4, 9
2025.09.18. 8:00 - 15:00
Dayka Gábor utca 1, 4-10
2025.09.18. 8:00 - 15:00
Dobó István utca 25-29
2025.09.18. 8:00 - 15:00
Harangöntő utca 1-5
2025.09.18. 8:00 - 15:00
Knézich Károly utca 2-4, 8-32/c, 5072/2-5072/3
2025.09.18. 8:00 - 15:00
Markhót Ferenc utca 6
2025.09.18. 8:00 - 15:00
Mecset utca 4, 7-8
2025.09.18. 8:00 - 15:00
Pallós utca 1-7
2025.09.18. 8:00 - 15:00
Servita utca 1-20
2025.09.18. 8:00 - 15:00
Szaicz Leó út 5
2025.09.18. 8:00 - 15:00
Szaicz Leó utca 2-14
2025.09.18. 8:00 - 15:00
Szolártsik Sándor utca 1-9, 13-15
2025.09.18. 8:00 - 15:00
Szúnyog köz 2-9, 5046
2025.09.18. 8:00 - 15:00
Torony utca 1-3
2025.09.18. 8:00 - 15:00
Vécsey Sándor utca 2-20
2025.09.18. 8:00 - 15:00
Mátyás király út 121, 125-167, 9491/1
2025.09.19. 8:00 - 14:00
Mátyás Király út 9493/3
2025.09.19. 8:00 - 14:00
Szövetkezet utca 1
2025.09.19. 8:00 - 14:00
Veres Péter utca 1-11, 5000
2025.09.19. 8:00 - 14:00
Zólyomi utca 1-18
2025.09.19. 8:00 - 14:00
Vécs
Tanya 1, 5000
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Tanya 1
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Vodafone Magyarország zrt utca 076/5
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Dózsa György utca 1-20, 23-40, 44, 48, 54
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Kossuth Lajos utca 1, 4-29, 32-48
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Május 1. utca 6, 31, 41, 49
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Petőfi Sándor utca 1-8, 12-22, 26, 30-34, 40-44
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Rákóczi Ferenc utca 4-19, 23
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Szabadság út 2-2a, 5-6, 10, 14-18, 23-26, 29-31, 35, 39-49, 53-59, 63
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Széchenyi István utca 1-5, 9-16, 19, 22-23
2025.09.18. 10:00 - 14:00
PUSZTA 1
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Verpelét
Külterület utca 0245/61
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Hortobágy tanya 0272/23-0272/3
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Hortobágy tanya tanya 0272/25
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Verpeléti Vadásztársaság 0280/4
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Meggyes tanya 1, 0249/60
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Feldebrő
Kossuth Lajos út 88, 102
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Kossuth Lajos utca 75, 80-132, 136
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Táncsics Mihály utca 1-13, 18, 26
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Ady Endre utca 1-33
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Bem József utca 1-6, 10-12, 16
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Bem út 12
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Damjanich utca 1-17
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Kossuth Lajos út 64, 73
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Kossuth Lajos utca 18, 21-62, 65-78
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Lukács Imre út 10
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Lukács út 18
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Lukács utca 1-8, 12
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Petőfi Sándor utca 1-42, 46-48
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Vörösmarty Mihály utca 1-39
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Aba Sámuel utca 1-6, 9-13
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Hrsz. utca 0185/23
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Kossuth Lajos út 4, 11
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Kossuth Lajos utca 3-19/1
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Rákóczi Ferenc utca 1-65, 69-71, 339/4
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Vécsi út 2
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Rákóczi Ferenc utca 2
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Feldebrő Árpád út 1-16
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Feldebrő Attila utca 1, 5
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Feldebrő Bajcsy-Zsilinszky utca 1-8, 11-19
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Feldebrő Bocskai utca 2-3, 7-18
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Feldebrő Dózsa György utca 1-6, 10-17, 20-31
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Feldebrő Egri utca 2-25, 29
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Feldebrő Gyóni Géza utca 1-3, 6-12, 15-17, 21
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Feldebrő Jókai Mór utca 1-12, 15-17, 20
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Feldebrő Kossuth Lajos utca 1-2
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Feldebrő Szabadság tér 1-28
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Szentmártonkáta Szecsői út 2733/7
2025.09.18. 10:00 - 14:00
Feldebrő Vörösmarty Mihály utca 40-41
Parád
Kossuth Lajos út 89-103, 107-111, 115-121, 148-158, 162-196, 200
2025.09.18. 8:00 - 15:00
Lőrinci
Külterület út 37/5
2025.09.19. 7:00 - 16:00
Tsz telep 037-037/7
2025.09.19. 7:00 - 16:00
Herédi út 050/16-050/25
2025.09.19. 7:00 - 16:00
Külterület 050/17-050/7
2025.09.19. 7:00 - 16:00
Ecséd
Bercsényi Miklós utca 28-65
2025.09.18. 8:00 - 16:00
Bercsényi Miklós utca 58-81, 85-87
2025.09.18. 8:00 - 16:00
Bercsényi Miklós utca 67
2025.09.18. 8:00 - 16:00
Damjanich János utca 35
2025.09.18. 8:00 - 16:00
Hársfa utca 35-52, 55-64, 67-100, 104-108, 112-116
2025.09.18. 8:00 - 16:00
Zrínyi Miklós utca 1
2025.09.18. 8:00 - 16:00
Hatvan (Kerekharaszt)
erekharaszt Bimbó utca 1-14
2025.09.19. 8:00 - 16:00
2025.09.23. 8:00 - 16:00
Kerekharaszt Boróka utca 2-3, 45-51/a
2025.09.19. 8:00 - 16:00
Kerekharaszt Bugát Pál utca 1-43, 9090/2-9091/4
2025.09.19. 8:00 - 16:00
Kerekharaszt Csillag utca 1-22
2025.09.19. 8:00 - 16:00
Kerekharaszt Csillag utca 2
2025.09.23. 8:00 - 16:00
Kerekharaszt Erkel Ferenc tér 1-5
2025.09.19. 8:00 - 16:00
2025.09.23. 8:00 - 16:00
Kerekharaszt Herédi út 5, 13, 19, 23, 29
2025.09.19. 8:00 - 16:00
Kerekharaszt Kartali út 2-3a
2025.09.19. 8:00 - 16:00
Kerekharaszt Kerekharaszti út 1-27
2025.09.23. 8:00 - 16:00
Kerekharaszt Kerekharaszti út 1-35, 39, 43-49a
2025.09.19. 8:00 - 16:00
Kerekharaszt Kerekharaszti út 20-35, 39, 43-49a
2025.09.23. 8:00 - 16:00
Kerekharaszt Muskátli utca 1-6, 9-17
2025.09.19. 8:00 - 16:00
Kerekharaszt Orgona utca 49
2025.09.23. 8:00 - 16:00
Kerekharaszt Orgona utca 49, 69
2025.09.19. 8:00 - 16:00
Hatvan Sport utca 1, 5-19
2025.09.19. 8:00 - 16:00
Kerekharaszt Sport utca 6-7/a, 12
2025.09.19. 8:00 - 16:00
Kerekharaszt Bugát Pál utca 9033
2025.09.19. 8:00 - 16:00
Hatvan Hrsz. utca 1
2025.09.19. 8:00 - 16:00
Hatvan Kerekharaszt pihenő 037
2025.09.19. 8:00 - 16:00
Kerekharaszt Külterület utca 037/2
2025.09.19. 8:00 - 16:00
Hatvan M3-as autópálya bal oldal 1
2025.09.19. 8:00 - 16:00
Hatvan M3-as autópálya jobb oldal 1
2025.09.19. 8:00 - 16:00
