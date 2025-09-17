szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Szinte a fél megyében lekapcsolják az áramot, még az orvosi rendelés is szünetel!

Szeptember 17 és 21. között több Heves vármegyei településen is előre tervezett áramszünet lesz. Az áramszünet valahol az orvosi rendelést is érinti. Mutatjuk, melyik utcákban várható üzemszünet a héten a megyében!

Az mvmemaszhalozat.hu oldalán közzétett adatokból kiderül, hogy a településeden mikor és hol számíthatsz áramszünetre. Érdemes előre felkészülni az áramszünetre, hogy elkerülhetők legyenek a kellemetlenségek. 

Ezeken a településeken áramszünet miatt bosszankodhatnak a felhasználók, még az orvosi ellátás is akadozni fog.
Forrás: Shutterstock

Az orvosi ellátást is érinti az áramszünet

Csütörtökön áramszünet lesz Vécsen, ami érinti az orvosi rendelést, amely 13-14 óráig telefonon lesz elérhető, a lenti telefonszámok valamelyikén. A Posta nyitvatartása változatlan marad, de az ügyintézési lehetőségek az áramszünet idején korlátozottak – számolt be az áramszünet miatti kimaradásokról a vécsi önkormányzat Facebook-oldalán.

Az áramszünetben érintett címek

Eger:

Balassi Bálint utca 1-4, 9

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Dayka Gábor utca 1, 4-10

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Dobó István utca 25-29

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Harangöntő utca 1-5

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Knézich Károly utca 2-4, 8-32/c, 5072/2-5072/3

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Markhót Ferenc utca 6

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Mecset utca 4, 7-8

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Pallós utca 1-7

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Servita utca 1-20

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Szaicz Leó út 5

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Szaicz Leó utca 2-14

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Szolártsik Sándor utca 1-9, 13-15

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Szúnyog köz 2-9, 5046

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Torony utca 1-3

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Vécsey Sándor utca 2-20

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Mátyás király út 121, 125-167, 9491/1

2025.09.19. 8:00 - 14:00

Mátyás Király út 9493/3

2025.09.19. 8:00 - 14:00

Szövetkezet utca 1

2025.09.19. 8:00 - 14:00

Veres Péter utca 1-11, 5000

2025.09.19. 8:00 - 14:00

Zólyomi utca 1-18

2025.09.19. 8:00 - 14:00

 

Vécs

Tanya 1, 5000

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Tanya 1

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Vodafone Magyarország zrt utca 076/5

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Dózsa György utca 1-20, 23-40, 44, 48, 54

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Kossuth Lajos utca 1, 4-29, 32-48

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Május 1. utca 6, 31, 41, 49

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Petőfi Sándor utca 1-8, 12-22, 26, 30-34, 40-44

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Rákóczi Ferenc utca 4-19, 23

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Szabadság út 2-2a, 5-6, 10, 14-18, 23-26, 29-31, 35, 39-49, 53-59, 63

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Széchenyi István utca 1-5, 9-16, 19, 22-23

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Ady Endre út 38

2025.09.18. 10:00 - 14:00

2025.09.30. 9:30 - 14:00

Ady Endre utca 1-28, 31-40, 43, 47-49

2025.09.18. 10:00 - 14:00

2025.09.30. 9:30 - 14:00

Alkotmány utca 1-18, 24

2025.09.18. 10:00 - 14:00

2025.09.30. 9:30 - 14:00

Május 1. utca 1-11, 15-29

2025.09.18. 10:00 - 14:00

2025.09.30. 9:30 - 14:00

Táncsics Mihály út 19

2025.09.18. 10:00 - 14:00

2025.09.30. 9:30 - 14:00

Táncsics Mihály utca 1-12, 15-31, 34-47, 51-57, 60-65, 69-73, 571/2

2025.09.18. 10:00 - 14:00

2025.09.30. 9:30 - 14:00

Ady Endre út 38

2025.09.18. 10:00 - 14:00

2025.09.30. 9:30 - 14:00

Ady Endre utca 1-28, 31-40, 43, 47-49

2025.09.18. 10:00 - 14:00

2025.09.30. 9:30 - 14:00

Alkotmány utca 1-18, 24

2025.09.18. 10:00 - 14:00

2025.09.30. 9:30 - 14:00

Május 1. utca 1-11, 15-29

2025.09.18. 10:00 - 14:00

2025.09.30. 9:30 - 14:00

Táncsics Mihály út 19

2025.09.18. 10:00 - 14:00

2025.09.30. 9:30 - 14:00

Táncsics Mihály utca 1-12, 15-31, 34-47, 51-57, 60-65, 69-73, 571/2

2025.09.18. 10:00 - 14:00

2025.09.30. 9:30 - 14:00

PUSZTA 1

2025.09.18. 10:00 - 14:00

 

Verpelét

Külterület utca 0245/61

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Hortobágy tanya 0272/23-0272/3

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Hortobágy tanya tanya 0272/25

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Verpeléti Vadásztársaság 0280/4

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Meggyes tanya 1, 0249/60

2025.09.18. 10:00 - 14:00

 

Feldebrő

Kossuth Lajos út 88, 102

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Kossuth Lajos utca 75, 80-132, 136

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Táncsics Mihály utca 1-13, 18, 26

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Ady Endre utca 1-33

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Bem József utca 1-6, 10-12, 16

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Bem út 12

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Damjanich utca 1-17

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Kossuth Lajos út 64, 73

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Kossuth Lajos utca 18, 21-62, 65-78

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Lukács Imre út 10

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Lukács út 18

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Lukács utca 1-8, 12

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Petőfi Sándor utca 1-42, 46-48

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Vörösmarty Mihály utca 1-39

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Aba Sámuel utca 1-6, 9-13

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Hrsz. utca 0185/23

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Kossuth Lajos út 4, 11

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Kossuth Lajos utca 3-19/1

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Rákóczi Ferenc utca 1-65, 69-71, 339/4

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Vécsi út 2

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Rákóczi Ferenc utca 2

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Feldebrő Árpád út 1-16

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Feldebrő Attila utca 1, 5

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Feldebrő Bajcsy-Zsilinszky utca 1-8, 11-19

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Feldebrő Bocskai utca 2-3, 7-18

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Feldebrő Dózsa György utca 1-6, 10-17, 20-31

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Feldebrő Egri utca 2-25, 29

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Feldebrő Gyóni Géza utca 1-3, 6-12, 15-17, 21

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Feldebrő Jókai Mór utca 1-12, 15-17, 20

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Feldebrő Kossuth Lajos utca 1-2

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Feldebrő Szabadság tér 1-28

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Szentmártonkáta Szecsői út 2733/7

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Feldebrő Vörösmarty Mihály utca 40-41

 

Parád

Kossuth Lajos út 89-103, 107-111, 115-121, 148-158, 162-196, 200

2025.09.18. 8:00 - 15:00

 

Lőrinci

Külterület út 37/5

2025.09.19. 7:00 - 16:00

Tsz telep 037-037/7

2025.09.19. 7:00 - 16:00

Herédi út 050/16-050/25

2025.09.19. 7:00 - 16:00

Külterület 050/17-050/7

2025.09.19. 7:00 - 16:00

 

Ecséd

Bercsényi Miklós utca 28-65

2025.09.18. 8:00 - 16:00

Bercsényi Miklós utca 58-81, 85-87

2025.09.18. 8:00 - 16:00

Bercsényi Miklós utca 67

2025.09.18. 8:00 - 16:00

Damjanich János utca 35

2025.09.18. 8:00 - 16:00

Hársfa utca 35-52, 55-64, 67-100, 104-108, 112-116

2025.09.18. 8:00 - 16:00

Zrínyi Miklós utca 1

2025.09.18. 8:00 - 16:00

 

Hatvan (Kerekharaszt)

erekharaszt Bimbó utca 1-14

2025.09.19. 8:00 - 16:00

2025.09.23. 8:00 - 16:00

Kerekharaszt Boróka utca 2-3, 45-51/a

2025.09.19. 8:00 - 16:00

Kerekharaszt Bugát Pál utca 1-43, 9090/2-9091/4

2025.09.19. 8:00 - 16:00

Kerekharaszt Csillag utca 1-22

2025.09.19. 8:00 - 16:00

Kerekharaszt Csillag utca 2

2025.09.23. 8:00 - 16:00

Kerekharaszt Erkel Ferenc tér 1-5

2025.09.19. 8:00 - 16:00

2025.09.23. 8:00 - 16:00

Kerekharaszt Herédi út 5, 13, 19, 23, 29

2025.09.19. 8:00 - 16:00

Kerekharaszt Kartali út 2-3a

2025.09.19. 8:00 - 16:00

Kerekharaszt Kerekharaszti út 1-27

2025.09.23. 8:00 - 16:00

Kerekharaszt Kerekharaszti út 1-35, 39, 43-49a

2025.09.19. 8:00 - 16:00

Kerekharaszt Kerekharaszti út 20-35, 39, 43-49a

2025.09.23. 8:00 - 16:00

Kerekharaszt Muskátli utca 1-6, 9-17

2025.09.19. 8:00 - 16:00

Kerekharaszt Orgona utca 49

2025.09.23. 8:00 - 16:00

Kerekharaszt Orgona utca 49, 69

2025.09.19. 8:00 - 16:00

Hatvan Sport utca 1, 5-19

2025.09.19. 8:00 - 16:00

Kerekharaszt Sport utca 6-7/a, 12

2025.09.19. 8:00 - 16:00

Kerekharaszt Bugát Pál utca 9033

2025.09.19. 8:00 - 16:00

Hatvan Hrsz. utca 1

2025.09.19. 8:00 - 16:00

Hatvan Kerekharaszt pihenő 037

2025.09.19. 8:00 - 16:00

Kerekharaszt Külterület utca 037/2

2025.09.19. 8:00 - 16:00

Hatvan M3-as autópálya bal oldal 1

2025.09.19. 8:00 - 16:00

Hatvan M3-as autópálya jobb oldal 1

2025.09.19. 8:00 - 16:00

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Kapu Tiborral is beszélt az űrutazás alatt az adácsi orvos:

 

