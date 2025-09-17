Szinte a fél megyében lekapcsolják az áramot, még az orvosi rendelés is szünetel!

Az mvmemaszhalozat.hu oldalán közzétett adatokból kiderül, hogy a településeden mikor és hol számíthatsz áramszünetre. Érdemes előre felkészülni az áramszünetre, hogy elkerülhetők legyenek a kellemetlenségek.

Ezeken a településeken áramszünet miatt bosszankodhatnak a felhasználók, még az orvosi ellátás is akadozni fog.

Az orvosi ellátást is érinti az áramszünet

Csütörtökön áramszünet lesz Vécsen, ami érinti az orvosi rendelést, amely 13-14 óráig telefonon lesz elérhető, a lenti telefonszámok valamelyikén. A Posta nyitvatartása változatlan marad, de az ügyintézési lehetőségek az áramszünet idején korlátozottak – számolt be az áramszünet miatti kimaradásokról a vécsi önkormányzat Facebook-oldalán.

Az áramszünetben érintett címek

Eger:

Balassi Bálint utca 1-4, 9

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Dayka Gábor utca 1, 4-10

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Dobó István utca 25-29

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Harangöntő utca 1-5

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Knézich Károly utca 2-4, 8-32/c, 5072/2-5072/3

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Markhót Ferenc utca 6

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Mecset utca 4, 7-8

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Pallós utca 1-7

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Servita utca 1-20

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Szaicz Leó út 5

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Szaicz Leó utca 2-14

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Szolártsik Sándor utca 1-9, 13-15

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Szúnyog köz 2-9, 5046

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Torony utca 1-3

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Vécsey Sándor utca 2-20

2025.09.18. 8:00 - 15:00

Mátyás király út 121, 125-167, 9491/1

2025.09.19. 8:00 - 14:00

Mátyás Király út 9493/3

2025.09.19. 8:00 - 14:00

Szövetkezet utca 1

2025.09.19. 8:00 - 14:00

Veres Péter utca 1-11, 5000

2025.09.19. 8:00 - 14:00

Zólyomi utca 1-18

2025.09.19. 8:00 - 14:00

Vécs

Tanya 1, 5000

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Tanya 1

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Vodafone Magyarország zrt utca 076/5

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Dózsa György utca 1-20, 23-40, 44, 48, 54

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Kossuth Lajos utca 1, 4-29, 32-48

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Május 1. utca 6, 31, 41, 49

2025.09.18. 10:00 - 14:00

Petőfi Sándor utca 1-8, 12-22, 26, 30-34, 40-44

2025.09.18. 10:00 - 14:00