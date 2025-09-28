Villany nélkül maradnak: ezeken a településeken kapcsolják le az áramot Heves vármegyében

Az MVM szakemberei szűkebb hazánkban is rendszeresen ütemezett karbantartásokat végeznek a hálózat biztonságos működése érdekében. A szolgáltató tájékoztatása szerint szeptember 29. és október 3. között 17 Heves vármegyei településen várható áramszünet, amely több száz háztartást érint majd.

Több Heves vármegyei településen is előre tervezett áramszünet lesz

Forrás: Freepik

Az mvmemaszhalozat.hu oldalán közzétett adatokból kiderül, hogy adott településen belül, melyik utcában és mikor számíthat áramszünetre.

Az áramszünetben érintett címek

Váraszó:

Szabadság út 4-44, 0213/19 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00

Szabadság út 13, 29, 35, 46-50, 56-60, 64-68, 72, 76-76/A - 2025.10.03. 8:00 - 16:00

Szabadság utca 27 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00

Mátraderecske:

Árpád vezér utca 90 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00

Kossuth Lajos út 54-58, 62-84, 91-95 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00

Nagy Lajos utca 1-9, 13-35, 39-41 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00

Almáskút utca 1/1-8 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00

Arany János utca 3-30 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00

Baross Gábor utca 11-68 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00

Dobó István utca 31, 51, 55 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00

Dobó utca 1-15, 19-56, 59-64, 75 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00

Hősök tere 4-15, 19-21 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00

Hrsz. utca 1 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00

Kanázsvár utca 1-20, 23-25, 28-31, 35-41, 45-47, 51-55, 61-63 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00

Kossuth Lajos út 57 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00

Mátra utca 2-37, 776/2 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00

Széchenyi utca 12 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00

Akácfa utca 1-14, 17-27, 30-32 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Akna utca 1-7 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Baláta utca 1-7 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Baross Gábor utca 43, 47, 572025.10.02. 11:00 - 15:00

Csillag utca 1-9 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Fakopács utca 1-13 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Fehérkő utca 1-15 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Fürdő utca 1-12 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Hrsz. utca 1 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Ibolya utca 1-7 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Kékesi utca 1-8, 12-14 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Kincses utca 2-8 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Lakóca utca 1-7 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Nagyréti utca 2-8 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Napfény utca 2-17 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Nefelejcs utca 1-9 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Orgona utca 1-31, 35 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Parádi utca 1-5 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Peres utca 1-28, 40-42, 47-48, 867/21 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Sport utca 2-6 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Szellő utca 1-16 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Tavasz utca 1-7 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Vasút utca 1-3 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Vezér utca 1-10 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Virág utca 1-8 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00

Parád:

Bányalaposi utca 531/1 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00

Kossuth Lajos út 31-5/, 27/1, 219-221, 354-356, 362-364, 368, 372, 521/16-521/24 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00

Kristály út 436/13-436/15 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00

Peres utca 18 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00

Peres utca 1-33, 37-57 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00

Kossuth Lajos út 378 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00

Kossuth utca 376 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00

Hrsz. utca 91, 322/3 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00

Kenyeres út 1-6, 5000 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00

Kenyeres utca 8 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00

Mol töltőállomás 055 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00

Recsk:

Hrsz. utca 0181/54 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00

Hrsz. utca 236/19 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00

Rögtön tanya út 3 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00

Külterület utca 0211 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00

Hrsz. utca 0214/2 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00

Recsk Baj-patak 1 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00

Sirok Csikójárás 5000 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00

Sirok Dallapuszta 079 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00

Sirok Vadászház utca 079 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00

Mátraszentimre:

Mátraszentimre Mátrabérc utca 1437/1 - 2025.10.01. 9:00 - 13:00

Mátraszentimre Petőfi Sándor utca 42, 49-53, 56-61, 64-66, 70-72, 76a-76/b, 84-88, 1427/47, 1437/5, 1460 - 2025.10.01. 9:00 - 13:00

Eger:

Berzsenyi utca 27 - 2025.09.30. 7:30 - 15:30

Kölcsey Ferenc tér 1-10 - 2025.09.30. 7:30 - 15:30

Mátyás király út 119 - 2025.09.30. 7:30 - 15:30

Szabadkai utca 1-14 - 2025.09.30. 7:30 - 15:30

Szövetkezet utca 3-3/8 - 2025.09.30. 7:30 - 15:30

Temesvári utca 1-7 - 2025.09.30. 7:30 - 15:30

Tompa Mihály utca 1-8 - 2025.09.30. 7:30 - 15:30

Veres Péter utca 13-15 - 2025.09.30. 7:30 - 15:30

Zombori utca 1-10a - 2025.09.30. 7:30 - 15:30

Faiskola utca 64, 10502/4 - 2025.10.01. 7:30 - 15:30

Szövetkezet utca 5-9 - 2025.09.30. 7:30 - 15:30; 2025.10.01. 7:30 - 15:30

Andornaktálya:

Alsópart utca 96 - 2025.09.29. 8:00 - 15:00

FELSŐ PINCESOR 36/1, 72, 5000 - 2025.09.29. 8:00 - 15:00

Hrsz. utca 032/8 - 2025.09.29. 8:00 - 15:00

Verpelét:

Csend utca 1, 4 - 2025.10.01. 9:30 - 14:00

Dankó Pista utca 1/6-3, 7-10, 14/2-22, 25-30, 40-46, 54-56, 62-64, 68-70, 74, 78, 82-92, 98 - 2025.10.01. 9:30 - 14:00

Kossuth Lajos út 42-72/1, 1707 - 2025.10.01. 9:30 - 14:00

Malom utca 1-11 - 2025.10.01. 9:30 - 14:00

Mező utca 1-8 - 2025.10.01. 9:30 - 14:00

Nyár utca 1-12 - 2025.10.01. 9:30 - 14:00

Petőfi Sándor utca 1 - 2025.10.01. 9:30 - 14:00

Ságvári utca 1-13, 16-22, 26, 1683/1 - 2025.10.01. 9:30 - 14:00

Szabadság tér 1-7, 11 - 2025.10.01. 9:30 - 14:00

Tűzoltó utca 1-7 - 2025.10.01. 9:30 - 14:00

Vécs:

Ady Endre út 38 - 2025.09.30. 9:30 - 14:00

Ady Endre utca 1-28, 31-40, 43, 47-49 - 2025.09.30. 9:30 - 14:00

Alkotmány utca 1-18, 24 - 2025.09.30. 9:30 - 14:00

Május 1. utca 1-11, 15-29 - 2025.09.30. 9:30 - 14:00

Táncsics Mihály út 19 - 2025.09.30. 9:30 - 14:00

Táncsics Mihály utca 1-12, 15-31, 34-47, 51-57, 60-65, 69-73, 571/2 - 2025.09.30. 9:30 - 14:00

Domoszló:

Batthyány utca 1-16, 20 - 2025.10.02. 9:30 - 14:00

Deák Ferenc tér 1-14, 328/10-329 - 2025.10.02. 9:30 - 14:00

Dobó István út 1-29 - 2025.10.02. 9:30 - 14:00

Hrsz. utca 329-330 - 2025.10.02. 9:30 - 14:00

Hunyadi János utca 1-16 - 2025.10.02. 9:30 - 14:00

Jókai Mór utca 1-32 - 2025.10.02. 9:30 - 14:00

Kossuth Lajos út 18-61 - 2025.10.02. 9:30 - 14:00

Orgona út 1-2 - 2025.10.02. 9:30 - 14:00

Rózsa út 1-14 - 2025.10.02. 9:30 - 14:00

Sport út 1-3, 6-16 - 2025.10.02. 9:30 - 14:00

Táncsics Mihály utca 16 - 2025.10.02. 9:30 - 14:00

Csalogány utca 1-12 - 2025.10.03. 9:30 - 14:00

Dobó István út 28-72, 75 - 2025.10.03. 9:30 - 14:00

Gárdonyi Géza utca 1-8, 11-22 - 2025.10.03. 9:30 - 14:00

Kossuth Lajos út 54-93 - 2025.10.03. 9:30 - 14:00

Kun út 1-3, 9 - 2025.10.03. 9:30 - 14:00

Mező út 2-22 - 2025.10.03. 9:30 - 14:00

Orgona út 3-10 - 2025.10.03. 9:30 - 14:00

Táncsics Mihály utca 1-14 - 2025.10.03. 9:30 - 14:00

Abasár:

Árpád út 2-7 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00

Béke tér 7-13, 5000 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00

Dózsa György út 2-28 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00

Fő út 26-34, 38-40, 53-65, 69-75 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00

Gyöngyösi út 24-48 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00

Kővágói pince sor 1240/1-1241, 1370 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00

Pincesor út 42, 51, 117, 126, 130, 141, 147, 161, 180, 184, 189/4, 1239, 5000 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00

Tavasz köz 4-6, 10-16 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00

