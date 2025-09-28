52 perce
Villany nélkül maradnak: ezeken a településeken kapcsolják le az áramot Heves vármegyében
A zavartalan áramellátás biztosítása érdekében az MVM rendszeresen karbantartja hálózatát. A karbantartást ideiglenes áramszünettel jár, melyben több Heves vármegyei település is érintett.
Az MVM szakemberei szűkebb hazánkban is rendszeresen ütemezett karbantartásokat végeznek a hálózat biztonságos működése érdekében. A szolgáltató tájékoztatása szerint szeptember 29. és október 3. között 17 Heves vármegyei településen várható áramszünet, amely több száz háztartást érint majd.
Az mvmemaszhalozat.hu oldalán közzétett adatokból kiderül, hogy adott településen belül, melyik utcában és mikor számíthat áramszünetre.
Az áramszünetben érintett címek
Váraszó:
- Szabadság út 4-44, 0213/19 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Szabadság út 13, 29, 35, 46-50, 56-60, 64-68, 72, 76-76/A - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Szabadság utca 27 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
Mátraderecske:
- Árpád vezér utca 90 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00
- Kossuth Lajos út 54-58, 62-84, 91-95 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00
- Nagy Lajos utca 1-9, 13-35, 39-41 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00
- Almáskút utca 1/1-8 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00
- Arany János utca 3-30 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00
- Baross Gábor utca 11-68 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00
- Dobó István utca 31, 51, 55 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00
- Dobó utca 1-15, 19-56, 59-64, 75 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00
- Hősök tere 4-15, 19-21 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00
- Hrsz. utca 1 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00
- Kanázsvár utca 1-20, 23-25, 28-31, 35-41, 45-47, 51-55, 61-63 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00
- Kossuth Lajos út 57 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00
- Mátra utca 2-37, 776/2 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00
- Széchenyi utca 12 - 2025.10.02. 8:00 - 12:00
- Akácfa utca 1-14, 17-27, 30-32 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
- Akna utca 1-7 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
- Baláta utca 1-7 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
- Baross Gábor utca 43, 47, 572025.10.02. 11:00 - 15:00
- Csillag utca 1-9 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
- Fakopács utca 1-13 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
- Fehérkő utca 1-15 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
- Fürdő utca 1-12 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
- Hrsz. utca 1 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
- Ibolya utca 1-7 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
- Kékesi utca 1-8, 12-14 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
- Kincses utca 2-8 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
- Lakóca utca 1-7 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
- Nagyréti utca 2-8 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
- Napfény utca 2-17 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
- Nefelejcs utca 1-9 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
- Orgona utca 1-31, 35 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
- Parádi utca 1-5 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
- Peres utca 1-28, 40-42, 47-48, 867/21 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
- Sport utca 2-6 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
- Szellő utca 1-16 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
- Tavasz utca 1-7 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
- Vasút utca 1-3 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
- Vezér utca 1-10 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
- Virág utca 1-8 - 2025.10.02. 11:00 - 15:00
Parád:
- Bányalaposi utca 531/1 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Kossuth Lajos út 31-5/, 27/1, 219-221, 354-356, 362-364, 368, 372, 521/16-521/24 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Kristály út 436/13-436/15 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Peres utca 18 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Peres utca 1-33, 37-57 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Kossuth Lajos út 378 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Kossuth utca 376 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Hrsz. utca 91, 322/3 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Kenyeres út 1-6, 5000 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Kenyeres utca 8 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Mol töltőállomás 055 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
Recsk:
- Hrsz. utca 0181/54 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Hrsz. utca 236/19 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Rögtön tanya út 3 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Külterület utca 0211 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Hrsz. utca 0214/2 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Recsk Baj-patak 1 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Sirok Csikójárás 5000 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Sirok Dallapuszta 079 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Sirok Vadászház utca 079 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
Mátraszentimre:
- Mátraszentimre Mátrabérc utca 1437/1 - 2025.10.01. 9:00 - 13:00
- Mátraszentimre Petőfi Sándor utca 42, 49-53, 56-61, 64-66, 70-72, 76a-76/b, 84-88, 1427/47, 1437/5, 1460 - 2025.10.01. 9:00 - 13:00
Eger:
- Berzsenyi utca 27 - 2025.09.30. 7:30 - 15:30
- Kölcsey Ferenc tér 1-10 - 2025.09.30. 7:30 - 15:30
- Mátyás király út 119 - 2025.09.30. 7:30 - 15:30
- Szabadkai utca 1-14 - 2025.09.30. 7:30 - 15:30
- Szövetkezet utca 3-3/8 - 2025.09.30. 7:30 - 15:30
- Temesvári utca 1-7 - 2025.09.30. 7:30 - 15:30
- Tompa Mihály utca 1-8 - 2025.09.30. 7:30 - 15:30
- Veres Péter utca 13-15 - 2025.09.30. 7:30 - 15:30
- Zombori utca 1-10a - 2025.09.30. 7:30 - 15:30
- Faiskola utca 64, 10502/4 - 2025.10.01. 7:30 - 15:30
- Szövetkezet utca 5-9 - 2025.09.30. 7:30 - 15:30; 2025.10.01. 7:30 - 15:30
Andornaktálya:
- Alsópart utca 96 - 2025.09.29. 8:00 - 15:00
- FELSŐ PINCESOR 36/1, 72, 5000 - 2025.09.29. 8:00 - 15:00
- Hrsz. utca 032/8 - 2025.09.29. 8:00 - 15:00
Verpelét:
- Csend utca 1, 4 - 2025.10.01. 9:30 - 14:00
- Dankó Pista utca 1/6-3, 7-10, 14/2-22, 25-30, 40-46, 54-56, 62-64, 68-70, 74, 78, 82-92, 98 - 2025.10.01. 9:30 - 14:00
- Kossuth Lajos út 42-72/1, 1707 - 2025.10.01. 9:30 - 14:00
- Malom utca 1-11 - 2025.10.01. 9:30 - 14:00
- Mező utca 1-8 - 2025.10.01. 9:30 - 14:00
- Nyár utca 1-12 - 2025.10.01. 9:30 - 14:00
- Petőfi Sándor utca 1 - 2025.10.01. 9:30 - 14:00
- Ságvári utca 1-13, 16-22, 26, 1683/1 - 2025.10.01. 9:30 - 14:00
- Szabadság tér 1-7, 11 - 2025.10.01. 9:30 - 14:00
- Tűzoltó utca 1-7 - 2025.10.01. 9:30 - 14:00
Vécs:
- Ady Endre út 38 - 2025.09.30. 9:30 - 14:00
- Ady Endre utca 1-28, 31-40, 43, 47-49 - 2025.09.30. 9:30 - 14:00
- Alkotmány utca 1-18, 24 - 2025.09.30. 9:30 - 14:00
- Május 1. utca 1-11, 15-29 - 2025.09.30. 9:30 - 14:00
- Táncsics Mihály út 19 - 2025.09.30. 9:30 - 14:00
- Táncsics Mihály utca 1-12, 15-31, 34-47, 51-57, 60-65, 69-73, 571/2 - 2025.09.30. 9:30 - 14:00
Domoszló:
- Batthyány utca 1-16, 20 - 2025.10.02. 9:30 - 14:00
- Deák Ferenc tér 1-14, 328/10-329 - 2025.10.02. 9:30 - 14:00
- Dobó István út 1-29 - 2025.10.02. 9:30 - 14:00
- Hrsz. utca 329-330 - 2025.10.02. 9:30 - 14:00
- Hunyadi János utca 1-16 - 2025.10.02. 9:30 - 14:00
- Jókai Mór utca 1-32 - 2025.10.02. 9:30 - 14:00
- Kossuth Lajos út 18-61 - 2025.10.02. 9:30 - 14:00
- Orgona út 1-2 - 2025.10.02. 9:30 - 14:00
- Rózsa út 1-14 - 2025.10.02. 9:30 - 14:00
- Sport út 1-3, 6-16 - 2025.10.02. 9:30 - 14:00
- Táncsics Mihály utca 16 - 2025.10.02. 9:30 - 14:00
- Csalogány utca 1-12 - 2025.10.03. 9:30 - 14:00
- Dobó István út 28-72, 75 - 2025.10.03. 9:30 - 14:00
- Gárdonyi Géza utca 1-8, 11-22 - 2025.10.03. 9:30 - 14:00
- Kossuth Lajos út 54-93 - 2025.10.03. 9:30 - 14:00
- Kun út 1-3, 9 - 2025.10.03. 9:30 - 14:00
- Mező út 2-22 - 2025.10.03. 9:30 - 14:00
- Orgona út 3-10 - 2025.10.03. 9:30 - 14:00
- Táncsics Mihály utca 1-14 - 2025.10.03. 9:30 - 14:00
Abasár:
- Árpád út 2-7 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Béke tér 7-13, 5000 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Dózsa György út 2-28 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Fő út 26-34, 38-40, 53-65, 69-75 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Gyöngyösi út 24-48 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Kővágói pince sor 1240/1-1241, 1370 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Pincesor út 42, 51, 117, 126, 130, 141, 147, 161, 180, 184, 189/4, 1239, 5000 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Tavasz köz 4-6, 10-16 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
Heréd:
- Ady Endre utca 1-69 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Ady Endre utca 2-69 - 2025.10.02. 8:00 - 16:00
- Dr Valló Ede utca 1-2 - 2025.10.02. 8:00 - 16:00; 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Kökényesi út 1 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Pusztai utca 1-39 - 2025.10.03. 8:00 - 16:00
- Arany János utca 1-2 - 2025.09.29. 9:00 - 16:00; 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Dózsa György utca 1-16 - 2025.09.29. 9:00 - 16:00; 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Hatvani út 1-60 - 2025.09.29. 9:00 - 16:00; 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Hatvani út 31-33, 37-39, 62-68 - 2025.09.29. 9:00 - 16:00; 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Hrsz. utca 418/2 - 2025.09.29. 9:00 - 16:00; 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Karácsonyi utca 1-27 - 2025.09.29. 9:00 - 16:00; 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Rákóczi Ferenc út 120-161a - 2025.09.29. 9:00 - 16:00; 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Rákóczi Ferenc út 160, 163-169 - 2025.09.29. 9:00 - 16:00; 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Tabán utca 1-13 - 2025.09.29. 9:00 - 16:00; 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Tabán utca 15-25 - 2025.09.29. 9:00 - 16:00; 2025.09.30. 8:00 - 16:00
Hort:
- Major 021/5 - 2025.09.29. 9:00 - 12:00
- Csányi út 1-16, 20-30, 0132/12-132/9 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- József Attila út 1-12 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Kossuth Lajos út 44-46 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Rákóczi Ferenc út 1-31 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- József Attila út 17 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Kossuth Lajos út 43-120 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Rákóczi Ferenc út 28 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Széchenyi István út 1-8 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Iskola út 1-8, 11, 16a - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- József Attila út 13-52, 56 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Kossuth Lajos út 109-162 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Rákóczi Ferenc út 30-115 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Csányi út 101 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Külterület 0123/3 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Külterület 0126 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- MÁV állomás 2-4d, 7-12, 0271/18 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
Besenyőtelek:
- Hanyi utca 24-44, 47-52, 956 - 2025.09.29. 9:00 - 15:00
- Komáromi utca 1-13 - 2025.09.29. 9:00 - 15:00
- Kossuth Lajos utca 17-31 - 2025.09.29. 9:00 - 15:00
Csány:
- József Attila utca 1-7 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Kertész út 3, 11 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Kertész utca 1 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Kossuth Lajos út 1-3, 6-16, 19-40, 46-52, 56-58, 92 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Kölcsey Ferenc utca 231 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Rákóczi Ferenc út 1-22 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Toldi Miklós utca 2-6, 10 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Úttörő út 5, 9 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Vasút utca 1-52 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Hatvani út 1b-2/A - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Hrsz. utca 127/1 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Jókai Mór utca 1-6, 9-14, 22-30, 34-40 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Kertész utca 1 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Magyar utca 3, 9, 13-17, 21-23 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Nagy út 1-66 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Nap utca 2, 10-18, 22, 26, 30-32 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Rózsa Ferenc utca 1-11 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Szövetkezet utca 2-10 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Táncsics Mihály utca 3-6, 9 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Úttörő út 2-4 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Állami Gazdaság utca 3 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Csokonai Vitéz Mihály út 3/b, 7-14, 18-28, 31-53, 1124/6, 1235, 1240, 1248 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Dobó István utca 1-22 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Hatvani út 1-51 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Hrsz. utca 229/16 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Árokszállási utca 404 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Bajcsy-Zsilinszky út 1-13, 20 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Bajcsy-Zsilinszky utca 453 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Dózsa György út 1-17, 20-23 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Gyöngyösi út 27-72, 76-82 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Külterület 065/2 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Móricz Zsigmond utca 1-21 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Nefelejcs utca 5, 9/a - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Tanyaközpont 1 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Gyöngyösi út 2-25, 28-40 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Munkás út 1-22, 26 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Rákóczi Ferenc út 17/a, 21-55, 59 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Kossuth Lajos út 3 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Malom utca 1 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Budai Nagy Antal út 1-30, 34 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Csokonai Vitéz Mihály út 1-10 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Hold utca 2-5, 8-11, 16-18 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Major utca 1-23, 26-35 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Malom utca 2-20 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Monostori út 1-6, 10-16, 20, 978/2, 988/2 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Petőfi Sándor utca 1-50, 5000 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Szikes utca 1-2, 5, 94/3, 977/2-977/5 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Szövetkezet utca 1 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Táncsics Mihály utca 1-2 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Ady Endre utca 1-10, 13-25, 34-35, 43, 48, 56-57, 65, 71, 77/1, 84, 94-96, 1287, 1293, 1345 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Lantos utca 2-6 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Monostori út 9, 17, 24, 28, 32-48, 52-54, 60, 64, 68-72, 88, 136, 1476 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Arany János utca 2-23 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Bartók Béla utca 1-26, 30-42, 46-48, 54-60 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Béke út 2 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Budai Nagy Antal út 27-29, 33, 36, 44 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Csillag utca 3-9, 13-15, 19, 23-27 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Felszabadulás út 5, 9-16 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Gyöngyösi út 1 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Kossuth Lajos út 2-4 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Madách Imre utca 1-5, 9-12, 16 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Szabadság tér 1, 727 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Széchenyi István utca 1-3, 7-14, 17-28, 32-36, 40-44 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Temető utca 1-31, 592 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Felszabadulás út 13-17 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Honvéd utca 1-21 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Madách Imre utca 17 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Malom utca 19-22, 25-40, 1022/1 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Tanyai út 1-5 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Tinódi Sebestyén út 1-16, 21-31, 35-41, 084 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Tópart utca 5 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
- Monostori út 098/26-98/23 - 2025.09.30. 8:00 - 16:00
Boldog:
- Árpád út 1-26 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Béke köz 1-15 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Béke út 1-65 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Hunyadi János út 13-27 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Rákóczi út 1-25 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Virág út 20-30 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Zrínyi út 1-13, 17 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Dózsa György út 1-14, 18-26 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Honvéd út 63, 80 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Pacsirta út 64-79 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Sport út 1-47, 1288 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Turai út 4-62 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Zsámboki út 2, 8 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Iskola út 1-17, 30 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Kossuth Lajos út 1-2 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Malom út 1-4 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Petőfi Sándor út 5, 10-12, 21, 27, 31 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Petőfi tér 1-19, 23-25, 29 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Szabadság út 46 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Tabán út 1-34 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Turai út 1-3, 374/3 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Virág út 1-19 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Zrínyi út 14 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Ady Endre út 1-36 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Honvéd út 1-78 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Pacsirta út 1-69 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Szabadság út 1-51 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Tabán út 36 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Turai út 4/A - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Hrsz. utca 0195/2 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Berényi út 35 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Fényszarusi út 7-9 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Mező út 1-13 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
- Pacsirta út 184/39 - 2025.10.01. 8:00 - 16:00
Vámosgyörk:
- Ady Endre utca 1-7 - 2025.10.03. 8:00 - 12:00
- Bajcsy-Zsilinszky út 2-18, 22-24 - 2025.10.03. 8:00 - 12:00
- István király út 48-99 - 2025.10.03. 8:00 - 12:00
- József Attila út 2a-35, 39-65 - 2025.10.03. 8:00 - 12:00
- Petőfi Sándor utca 1-25 - 2025.10.03. 8:00 - 12:00
- TÁNCSICS MIHÁLY út 13 - 2025.10.03. 8:00 - 12:00
- Táncsics Mihály út 1-46, 49-51, 55 -2025.10.03. 8:00 - 12:00
- VÖRÖSMARTY MIHÁLY út 14 - 2025.10.03. 8:00 - 12:00
- Vörösmarty Mihály út 1-8, 11-24 - 2025.10.03. 8:00 - 12:00
